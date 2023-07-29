Барских, Полякова и ALEKSEEV выступили на фестивале Вайкуле в поддержку Украины

Певица Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

В Юрмале прошел фестиваль латышской певицы Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous. Мероприятие прошло в поддержку Украины.

Фото с концерта его участники поделились в своих социальных сетях.

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Среди приглашенных звезд зрители фестиваля увидели Макса Барских, Олю Полякову, Верку Сердючку, ALEKSEEV, Анну Буткевич и Freedom Ballet. Все артисты исполнили свои хиты на украинском и произнесли патриотическую речь.

"Хочу поблагодарить Лайму за приглашение, всех, кто поддерживает Украину и украинцев в это время. Верю, что мы победим и страдания украинцев закончатся. Надеюсь, что следующий фестиваль состоится в украинском Крыму", — сказал со сцены Барских и спел написавшую песню. в первые дни войны.

Также артист сделал проникновенный пост на своей странице в соцсети.

"Прямо сейчас, когда я стою на сцене, вся Украина красная, нет ни одного города, где бы не звучала воздушная тревога. Кроме этого, есть прилеты… Мои соболезнования пострадавшим! Быть в этот самый момент перед зрителем сложно и горько. Но очень важно, чтобы наши голоса звучали каждую минуту, слышали нас — Украину. Спасибо, Юрмала, спасибо, Лайма за приглашение. Я искренне благодарен за то, что Латвия поддерживает мою страну и весь украинский народ в это трудное время. Мы чувствуем вашу поддержку!" — прокомментировал артист.

Певица Анна Буткевич. Фото: instagram.com/annabutkevych.official/

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Певец ALEKSEEV. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Верка Сердючка. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Верка Сердючка. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Верка Сердючка. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Макс Барских, Лайма Вайкуле и Оля Полякова. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Среди присутствующих также были певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным. Супруги с первых дней полномасштабного вторжения поддерживают Украину. Ожидается, что на сцене фестиваля в ближайшие дни зрители увидят еще больше украинских артистов и российских звезд, которые пошли против путинского режима.

Согласно афише фестиваля, в третий день, 30 июля, на сцену выйдет Вера Брежнева, которая сейчас выступает под псевдонимом VERA. Она только приехала в Киев.

Напомним, путинист Оскар Кучера рассказал, куда он хочет послать Лайму Вайкуле.