Дорофєєва та Барських підтвердили дует: коли чекати на реліз пісні

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Останнім часом в соцмережах ходили чутки про можливий дует музичних виконавців Наді Дорофєєвої (DOROFEEVA) та Макса Барських. Цьому сприяли зустрічі продюсерів Алана Бадоєва з Іриною Горовою та декілька спільних сторіз артистів. І ось нарешті Надя та Макс підтвердили — пісні бути.

У своїх соцмережах виконавці опублікували спільне відео та анонсували дату майбутнього релізу.

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Надя та Макс записали відео, в якому намагаються згадати, як правильно плескали в долоні герої культового американського серіалу "Друзі". Так артисти креативно анонсували свою майбутню пісню, реліз якої відбудеться напередодні Дня Незалежності України (24 серпня). А саме — 18 серпня.

"Не знаю як так сталося, що у нас досі не було дуету. Виправляємось. Скоро почуєте наші "Ритми", — підписали відео Надя та Макс у своїх соцмережах.

Згідно з інформацією порталу "МУЗВАР", Дорофєєва та Барських вже відзняли музичний кліп, прем’єра якого, ймовірніше, відбудеться також 18 серпня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надя Дорофєєва шукає у свою команду працівника. Також ми розповідали, що Макс Барських переспівав свій танцювальний хіт українською.