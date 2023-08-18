Барских и Дорофеева представили дуэтную песню и танцевальный клип на нее

Музыкальные исполнители Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и Макс Барских. Фото: менеджмент Макса Барских

Музыкальные исполнители Макс Барских и Надя Дорофеева (DOROFEEVA) представили совместную композицию "Ритми" и зажигательный клип на нее. Режиссером видео выступил клипмейкер и продюсер Алан Бадоев.

Видео доступно для просмотра на YouTube-канале Макса Барских.

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Подробности звездного дуэта

По словам Макса, понадобилась лишь неделя, чтобы команды артистов реализовали идею и сняли клип. На постпродакшен тоже ушло не так много времени. Видео снималось накануне.

"Эту работу мы с Надей посвящаем всем друзьям, всем украинцам, которые сейчас не с нами. Полтора года мы не собираемся компаниями, полтора года мы не слышим смех и звуки радостей наших близких. Мы поставили на паузу все то, что так искренне и незабываемо грело наши сердца. Наше новое видео об эмоциональных качелях, где музыка становится спасением и энергетическим всплеском", — прокомментировал премьеру певец.

Дорофеева поблагодарила Барских за идею спеть вместе. Надя отметила, что не понимает, почему до сих пор не было дуэта, хотя у них музыкальное понимание друг друга и дружеские отношения.

"Именно поэтому все получилось вдохновенно и легко. Такого творческого заряда и счастья я уже давно не получала — спасибо за это Алану и всей команде. Так ценно сейчас иметь возможность создавать музыку в родной стране и дарить ее людям — качественную, современную, стильную, украинскую. Мы вложили сюда свою душу — надеюсь, что все это почувствуют, и эта работа найдет отклик в сердцах", — рассказала Надя.

Новый трек Макса и Нади войдет в новую абсолютно украиноязычную пластинку Барских "Зорепад", выход которой запланирован на 8 сентября.

Ранее мы писали, как Барских, Оля Полякова и ALEKSEEV выступили на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в поддержку Украины в Юрмале (Латвия). Также мы рассказывали, что Надя Дорофеева ищет в свою команду работника: рэпер Позитив отреагировал.