Надя Дорофєєва шукає у свою команду працівника: Позитив відреагував

Музичні виконавці Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив). Фото: Google

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) попередні дні провела у Варшаві. В столиці Польщі завершилися зйомки так званих "сліпих прослуховувань" 13-го сезону шоу "Голос країни", в якому артистка є тренеркою. До Європи Надя поїхала зі своєю командою, серед яких був і піар-менеджер артистки, Тарас Волков. Втім, Дорофєєва шукає нового працівника.

Про це вона розповіла у своїх Instastories.

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Вакансія в команді Дорофєєвої

В лейблі відкритого типу Pomitni, з яким співпрацює Надя, з’явилась позиція піар-менеджера. Найімовірніше, команда артистки розширяється і про заміну Волкова принаймні зараз не йдеться.

Співачка Надя Дорофєєва. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Потенційні кандидати повинні мати від трьох років досвіду в функціях PR менеджера(-ки)/комунікаційного менеджера(-ки); яскраві кейси реалізації медійних проєктів та спецпроєктів; хороші навички проєктного менеджменту та вміння організовувати роботу команди. Також обов’язковим пунктом є вільне володіння англійською мовою.

У своїх сторіз нинішній піар-менеджер Pomitni опублікував фото колежанки, яка також поїхала до Варшави, та жартома дав пораду потенційним кандидатам на вакансію в лейблі.

Скриншот: Instagram/ta.volkov

В коментарях під публікацією вакансії відмітився репер Позитив (Олексій Завгородній), з яким Надя нещодавно їздила в тур Північною Америкою. Ексучасник гурту "Время и Стекло" надіслав мем, за допомогою якого натякнув на власне бажання стати піар-менеджером Дорофєєвої.

Реакція Позитива на вакансію. Скриншот: Instagram/pomitni

Нагадаємо, раніше ми писали, як Надя Дорофєєва добиралась до Варшави на зйомки шоу "Голос країни". Також ми розповідали, що саме Надя не дуже полюбляє у своєму житті.