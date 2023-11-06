Батько Анджеліни Джолі засудив її за підтримку Палестини

Анджеліна Джолі з батьком, актором Джоном Войтом. Фото: Google

Напередодні голлівудська акторка Анджеліна Джолі підтримала палестинців та закликали до припинення вогню. Ба більше — вона засудила ізраїльські удари по сектору Гази. За її словами, таке бомбардування населення є навмисним. На це відреагував батько Анджеліни, 84-річний актор Джон Войт.

Про це пише видання Daily Mail.

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Батько Анджеліни Джолі проти доньки

Лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA назвав антиізраїльські пости своєї зіркової доньки "брехливими". За його словами, Анджеліна не розуміє, що мета ХАМАС полягатиме у знищенні землі євреїв.

"Ізраїльська армія повинна захистити свою землю і народ. Ізраїль зазнав нелюдського терору щодо невинних немовлят, матерів, батьків, бабусь і дідусів. Вам, дурні, які називаєте Ізраїль проблемою, слід подивитися на себе і запитати, хто я? І запитати Бога, дізнаюся чи я правду, чи мені брешуть і я сліпо йду за всіма іншими? Ті, хто розуміють істину, бачать брехню. Ці тварини хочуть знищити євреїв і християн", — заявив Джон.

Актор вважає, що бойовикам ХАМАС дали величезні гроші, якими вони не поділилися з народом, а натомість виготовили зброю. Він відзначив героїзм єврейського народу перед серією трагедій протягом всієї історії, від Голокосту до недавнього вторгнення бойовиків ХАМАС. Войт закликав Джолі переглянути свою думку щодо ситуації на Близькому Сході.

Зазначимо, що Джолі розірвала всі контакти зі своїм батьком після розлучення з голлівудським актором Бредом Піттом 2016 року.

Анджеліна Джолі з батьком, актором Джоном Войтом. Фото: Google

Позиція Джолі щодо Палестини та Ізраїля

Акторка закликала до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і Палестиною. 48-річна акторка вона висловила скорботу про всіх, хто втратив життя.

"Перш за все, дітей убили, а багато дітей тепер осиротіли. Те, що сталося в Ізраїлі, є терористичним актом. Але це не може виправдати невинних життів, загиблих під час бомбардувань цивільного населення в Газі, яке не має куди йти, не має доступу до їжі чи води, не має можливості евакуації і навіть не має основного права людини перетинати кордон чи шукати притулку", — зазначила Джолі.

Джолі додала, що 40% вбитих були дітьми, які ні в чому не винні. Вона зазначила, що наразі відбуваються вбивства цілими родинами.

Наприкінці минулого року акторка оголосила, що йде з посади спеціального представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) після більш ніж 20 років роботи з організацією. Втім, це аж ніяк не вплинуло на те, що зірка припинила перейматися цією темою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що було оприлюднено листування російського олігарха з Анджеліною Джолі. Також ми розповідали, що у мережі з'явились перші фото Анджеліни Джолі в ролі легендарної оперної співачки.