Отец Анджелины Джоли осудил ее за поддержку Палестины

Анджелина Джоли с отцом, актером Джоном Войтом. Фото: Google

Накануне голливудская актриса Анджелина Джоли поддержала палестинцев и призвала к прекращению огня. Более того, она осудила израильские удары по сектору Газа. По ее словам, такая бомбардировка населения умышленна. На это отреагировал отец Анджелины, 84-летний актер Джон Войт.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA назвал антиизраильские посты своей звездной дочери "лживыми". По его словам, Анджелина не понимает, что цель ХАМАС будет заключаться в уничтожении земли евреев.

"Израильская армия должна защитить свою землю и народ. Израиль испытал бесчеловечного террора в отношении невинных младенцев, матерей, родителей, бабушек и дедушек. Вам, дураки, которые называете Израиль проблемой, следует посмотреть на себя и спросить, кто я? И спросить Бога, познаю ли правду, мне лгут и я слепо иду за всеми остальными? Те, кто понимают истину, видят ложь. Эти животные хотят уничтожить евреев и христиан", — заявил Джон.

Актер считает, что боевикам ХАМАС дали огромные деньги, которыми они не поделились с народом, а вместо этого изготовили оружие. Он отметил героизм еврейского народа перед серией трагедий на протяжении всей истории, от Холокоста до недавнего вторжения боевиков ХАМАС. Войт призвал Джоли пересмотреть свое мнение по ситуации на Ближнем Востоке.

Отметим, что Джоли разорвала все контакты со своим отцом после развода с голливудским актером Брэдом Питтом в 2016 году.

Анджелина Джоли с отцом, актером Джоном Войтом. Фото: Google

Позиция Джоли по отношению к Палестине и Израилю

Актриса призвала к прекращению огня в конфликте между Израилем и Палестиной. 48-летняя актриса она выразила скорбь обо всех потерявших жизнь.

"Прежде всего, детей убили, а многие дети теперь осиротели. То, что произошло в Израиле, является террористическим актом. Но это не может оправдать невинных жизней, погибших во время бомбежек гражданского населения в Газе, которому некуда идти, не имеет доступа к пище или воде, нет возможности эвакуации и даже не имеет основного права человека пересекать границу или искать убежища", — отметила Джоли.

Джоли добавила, что 40% убитых были детьми, ни в чем не повинные. Она отметила, что сейчас происходят убийства целыми семьями.

В конце прошлого года актриса объявила, что уходит с должности специального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) после более 20 лет работы с организацией. Впрочем, это никак не повлияло на то, что звезда перестала заниматься этой темой.

Напомним, ранее мы писали, что была обнародована переписка российского олигарха с Анджелиной Джоли. Также мы рассказывали, что в сети появились первые фото Анджелины Джоли в роли легендарной оперной певицы.