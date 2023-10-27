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Оприлюднено листування російського олігарха з Джолі

27 жовтня 2023 11:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оприлюднено листування російського олігарха з Джолі
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже не секрет, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі продала 50% акцій французької виноробні Chateau Miraval, яку придбала з колишнім чоловіком Бредом Піттом. Їх купив російський мільярдер Юрій Шефлер. Від співпраці з олігархом Бред був не в захваті. А тепер в мережі з’явився лист від олігарха, адресований Джолі. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Зв’язки Джолі з росіянами

Через кілька місяців після угоди Шефлер запрошував Джолі разом з дітьми погостювати в його маєток у Шотландії, який він придбав за 30,3 млн доларів 2017 року. Олігарх також заявив, що голлівудська акторка може в будь-який час звертатися за допомогою, якщо їй щось знадобиться.

"Цим листом я хотів би подякувати вам за угоду, яку ми уклали. Я задоволений угодою, попри поточні розбіжності з паном Піттом щодо його спроб уникнути підписання акціонерної угоди. Однак я сподіваюся, що згодом ми станемо надійними партнерами і отримуватимемо задоволення від спільного бізнесу", — йдеться в листі.

Лист до Джолі
Лист російського олігарха до Джолі. Скриншоти: Daily Mail

Про відповідь Джолі на цей лист британське видання, яке оприлюднило скриншоти, не повідомляє. Утім, у Шотландії зіркову родину не бачили.

Цікаво й інше — запрошення Джолі отримала в травні минулого року, в перші місяці повномасштабної війни в Україні. Після цього зірка приїздила до Львова, де зустрічалась з переселенцями та дітьми. 

Відзначимо, що зв’язки з росіянином, статки якого перевищують півтора мільярда доларів (також Шефлер відомий як виробник горілки "Столична") не подобаються Бреду. Голлівудський актор вважає, що зв’язок з росіянином може негативно вплинути на його кар’єру. 

Юрій Шефлер
Російський олігарх Юрій Шефлер. Фото: Forbes

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анджеліна Джолі погодилась на позасудове врегулювання "війни" з Піттом за виноробню. Також ми розповідали, що у мережі з'явились перші фото Анджеліни Джолі в ролі легендарної оперної співачки.

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