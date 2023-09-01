Батько третьокласниці: Андре Тан розповів, як зробити школяра щасливим

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан сьогодні провів до школи свою доньку Софію. Дівчина перейшла у третій клас, і за словами її зіркового батька, йому досі важко повірити, як швидко плине час.

Про це Андре Тан поділився у своєму Instagram.

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Анре Тан переконаний, школа — це дійсно не простий етап як для дитини, так і для батьків. Тож дизайнер вирішив підвлися певними правилами для того, щоб зробити цей період життя щасливим.⠀

Донька дизайнера Андре Тана пішла в третій клас. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

1. В школі вчиться

Наша дитина, а не Ми. Ми не намагаємося зробити з доньки кращого учня в класі або якось задовольнити наші амбіції. Ми її просто любити і навчаємо ВЧИТИСЯ: отримувати, аналізувати інформацію та робити свої висновки.

2. НІ соц. мережам!

Абсолютно против того, щоб дитина проводила час в телефоні! Цього в її житті ще буде багато! Ми за те, щоб прививати любов саме до читання книжок, а не просиджуванні часу у ТікТок чи Інстаграм.

3. Підтримуємо дитину, НЕ залежно від оцінок.

Я впевнений, що оцінки взагалі не є показником, тому для нас найголовніше, щоб дитині подобалося навчання і вона була зацікавлена.⠀

4. Батько ≠ вчитель.

На першому місці у нас взаємовідносини з донечкою. Моє завдання — любити, виховувати і зацікавлювати. А вчити її математики є кому!

5. Створюємо вдома БЕЗПЕЧНЕ середовище.

Вдома наша дитина може поділитися з нами усім! Я не хочу дізнатися через 10 років, що в неї є дитячі травми від образ із школи. Я за довіру і відкритість! Свою дитину я завжди готовий вислухати, допомагти і захистити!

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