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Отец третьеклассницы: Андре Тан рассказал, как сделать школьника счастливым

1 сентября 2023 16:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Отец третьеклассницы: Андре Тан рассказал, как сделать школьника счастливым
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан сегодня провел в школу свою дочь Софию. Девочка перешла в третий класс, и по словам ее звездного отца, ему до сих пор трудно поверить, как быстро бежит время.

Об этом Андре Тан поделился в своем Instagram.

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Анре Тан уверен, школа — это действительно не простой этап как для ребенка, так и для родителей. Поэтому дизайнер решил подняться определенными правилами для того, чтобы сделать этот период жизни счастливым.⠀

 

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Дочь дизайнера Андре Тана пошла в третий класс. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

1. В школе учится

Наш ребенок, а не Мы. Мы не пытаемся сделать из дочери лучшего ученика в классе или как-то удовлетворить наши амбиции. Мы ее просто любить и учим УЧИТЬСЯ: получать, анализировать информацию и делать свои выводы.

2. НЕТ соц. сетям!

Совершенно против того, чтобы ребенок проводил время в телефоне! Этого в жизни еще будет много! Мы за то, чтобы прививать любовь к чтению книг, а не просиживанию времени в ТикТок или Инстаграм.

3. Поддерживаем ребенка, ВНЕ зависимости от оценок.

Я уверен, что оценки вообще не являются показателем, поэтому для нас самое главное, чтобы ребенку нравилось обучение и он был заинтересован.⠀

4. Отец ≠ учитель.

На первом месте у нас взаимоотношения с дочерью. Моя задача — любить, воспитывать и интересовать. А учить ее математике есть кому!

5. Создаем дома БЕЗОПАСНУЮ среду.

Дома наш ребенок может поделиться с нами всем! Я не хочу узнать через 10 лет, что у нее есть детские травмы от оскорблений из школы. Я за доверие и открытость! Своего ребенка я всегда готов выслушать, помочь и защитить!

Напомним, Андре Тан назвал ТОП вещей, которые делают тебя старше.

Ранее Андре Тан раскрыл главное правило стиля Дженнифер Лопес.

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