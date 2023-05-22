Баварский принц женился на криминалистке из Сингапура

Принц Людвиг Баварский с супругой. Фото: Instagram/hausbayern

Принц Людвиг Баварский, 40-летний праправнук последнего баварского короля Людвига III, женился на 32-летней Софии-Александре Эвекинке, уроженке Сингапура с голландскими и канадскими корнями. Торжественная церемония прошла в Мюнхене.

Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Читайте также:

Свадьба с элементом от украинцев

Местная пресса прозвала молодоженов "немецкими Кейт и Уильямом", имея в виду принцессу и принца Уэльских. Платье невесты от Reem Acra было сшито по заказу в Баварии. А вот вуаль, которая по словам издания была украшена канадскими и голландскими деталями, сшил украинский бренд WONA.

Жена принца Людвига Баварского. Фото: Instagram/hausbayern

Принц Людвиг Баварский с супругой. Фото: Instagram/hausbayern

О принце и принцессе

Принц Людвиг — третий ребенок принца Баварского Луитпольда и его жены Катрин Беатрикс Виганд, но самый старший мужчина и, следовательно, будущий глава королевского дома Баварии.

Принц изучал юриспруденцию в Геттингенском университете, уделяя особое внимание правам человека, и провел много времени в Кении, работая с некоммерческими организациями.

Его избранница София-Александра окончила Университетский колледж Лондона и Оксфордский университет и работала в Организации Объединенных Наций в Женеве и Нью-Йорке. Сейчас она получает докторскую степень криминологии в Оксфорде и также преподает там.

О своей помолвке принц Людвиг и София-Александра сообщили в августе прошлого года.

Напомним, ранее мы писали, что актриса "Женского Квартала" Ирина Сопонару обручилась и готовится к свадьбе. Также мы рассказывали, что певица Злата Огневич посетила ЛГБТ-свадьбу участника "Холостячки" в белом платье.