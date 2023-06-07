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Бейонсе порадувала фаната коштовним подарунком

7 червня 2023 21:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бейонсе подарувала прихильнику подарунок
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Бейонсе під час свого концерту подарувала прихильнику коштовний аксесуар. Зірка кинула у натовп глядачів окуляри вартістю у 53 тисячі доларів.

Про це пише New York Post.

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На концерті у Лондоні Бейонсе під час виконання пісні "Diva" кинула у натовп прихильників окуляри. Щасливий фанат Глобал Валентино спіймав "випадковий" подарунок. Та за деякий час охоронець забрав у хлопця окуляри. Але коли повернув їх співачці, так знову кинула їх у натовп, де був Глобал Валентино.

"Досі у шоці", — підписав Глобало відео, яке виклав у соціальну мережу.

"Бейонсе дійсно тобі хотіла зробити подарунок", — прокоментували фоловери хлопця.

@globalvalentino

Replying to @Koko all repaired 🩹

♬ original sound - Global Valentino🗺

Пізніше Глобало побачив, що линзи окулярів пошкоджені, і відніс аксесуар до майстерні.

"Мені сказали у майстерні, що вартість окулярів $53 тисячі. Я ніколи не буду їх носити знову", — поділився Глобало Валентино на іншому відео.

@globalvalentino

I’m 1 of 1 🐝🪩me and @khal caught the glasses!! best experience ever, this meant so much!❤️‍🔥#beyonce #renaissanceworldtour #clubrenaissance #globalvalentino

♬ original sound - Global Valentino🗺

Нагадаємо, у Парижі відбувся черговий концерт Бейонсе у рамках світового туру "Ренесанс". Співачка виступила перед 70 тисячною аудиторією разом зі своєю 11-річною донькою Блу Айві. 

Раніше стало відомо, що співачка Бейонсе з чоловіком придбала найдорожчий будинок у Каліфорнії за $200 мільйонів готівкою.

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