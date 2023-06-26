Бейонсе подчеркнула аппетитные формы виниловым платьем на сцене грандиозного турне

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе продолжает поражать коллекцией невероятных нарядов во время своего тура Renaissance. На этот раз в Германии звезда поразила фанатов выходом в виниловое миниплатье.

Фото с выступления артистка запостила в своем Instagram.

Читайте также:

Гламурная дива

Бейонсе подчеркнула аппетитные формы оригинальным виниловым платьем, дополнив образ каблуками и роскошными украшениями. Артистка не только спела свои известные хиты на сцене грандиозного тура, но и поздравила младшую сестру Соландж с 25-м днем рождения.

Кстати, некоторые платья для своего шоу Бейонсе создала сама. Так, она поразила розовым нарядом в стиле диско.

"Я начала делать эту коллекцию еще год назад. Хотела яркие цвета своего бренда одежды совместить со стилем диско. Впервые покажу платья во время своего турне", — поделилась певица.

Бейонсе стала дизайнером некоторых платьев для шоу. Фото: instagram.com/beyonce/

Кстати, именно это платье подвело артистку во время недавнего концерта. Бейонсе, как всегда, вышла на сцену с зажигательным треком и в откровенном платье. Артистка устроила энергичные танцы и не заметила, как ее наряд в зоне декольте не удержался и стал сползать вниз. Танцовщик певицы пришел ей на помощь, прикрыв собой. Артистка допела песню и покинула сцену, поддерживая бюст.

Напомним, американская певица Бейонсе открыла в Стокгольме мировой тур. На открытии она была в серебристой шляпе-канотье от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Ранее стало известно, что Бейонсе во время своего концерта подарила поклоннику ценный аксессуар. Звезда бросила в толпу зрителей очки стоимостью 53 тысячи долларов.