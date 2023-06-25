Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Танцівник врятував Бейонсе від конфузу під час її грандіозного шоу arrow

Танцівник врятував Бейонсе від конфузу під час її грандіозного шоу

25 червня 2023 17:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Танцівник врятував Бейонсе від конфузу під час її грандіозного шоу
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Бейонсе продовжує свій грандіозний тур RENAISSANCE. Цього разу артистка завітала до Німеччини, де ледь не оконфузилась на сцені.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Танцівник врятував співачку на концерті

Бейонсе, як завжди, вийшла на сцену з запальним треком та у відвертій сукні. Артистка влаштувала енергійні танці і не помітила, як її вбрання у зоні декольте не втрималося. Танцівник співачки прийшов їй на допомогу і прикривши собою. Артистка доспівала пісню та залишила сцену, підтримуючи бюст.

Під час свого туру артистка не вперше дивує прихильників. Так, Бейонсе під час свого концерту подарувала прихильнику коштовний аксесуар. Співачка кинула у натовп глядачів окуляри вартістю у 53 тисячі доларів. Також майже на кожному концерті разом з зіркою виступає її донька Блу Айві. Дівчина задіяна у балеті виконавиці.

Нагадаємо, співачка Bebe Rexha ледь не залишилась без ока під час свого концерту. Фанат кинув у неї мобільний телефон і влучив в обличчя.

Раніше стало відомо, що виконавицю Ava Max вдарив по обличчю невідомий чоловіка посеред концерту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB