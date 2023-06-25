Танцівник врятував Бейонсе від конфузу під час її грандіозного шоу

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе продовжує свій грандіозний тур RENAISSANCE. Цього разу артистка завітала до Німеччини, де ледь не оконфузилась на сцені.

Про це пише Daily Mail.

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Бейонсе, як завжди, вийшла на сцену з запальним треком та у відвертій сукні. Артистка влаштувала енергійні танці і не помітила, як її вбрання у зоні декольте не втрималося. Танцівник співачки прийшов їй на допомогу і прикривши собою. Артистка доспівала пісню та залишила сцену, підтримуючи бюст.

Під час свого туру артистка не вперше дивує прихильників. Так, Бейонсе під час свого концерту подарувала прихильнику коштовний аксесуар. Співачка кинула у натовп глядачів окуляри вартістю у 53 тисячі доларів. Також майже на кожному концерті разом з зіркою виступає її донька Блу Айві. Дівчина задіяна у балеті виконавиці.

Нагадаємо, співачка Bebe Rexha ледь не залишилась без ока під час свого концерту. Фанат кинув у неї мобільний телефон і влучив в обличчя.

Раніше стало відомо, що виконавицю Ava Max вдарив по обличчю невідомий чоловіка посеред концерту.