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Бейонсе порадовала фаната дорогим подарком

7 июня 2023 21:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бейонсе подарувала прихильнику подарунок
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Бейонсе во время своего концерта подарила поклоннику ценный аксессуар. Звезда бросила в толпу зрителей очки стоимостью в 53 тысячи долларов.

Об этом пишет New York Post.

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На концерте в Лондоне Бейонсе во время исполнения песни "Diva" бросила в толпу поклонников очки. Счастливый фанат Глобал Валентино поймал "случайный" подарок. Но через некоторое время охранник забрал у парня очки. Но когда вернул их певице, та снова бросила их в толпу, где был Глобал Валентино.

"До сих пор в шоке", — подписал Глобало видео, которое выложил в социальную сеть.

"Бейонсе действительно тебе хотела сделать подарок", — прокомментировали фоловеры парня.

@globalvalentino

Ответ на @Koko all repaired 🩹

♬ original sound - Global Valentino🗺

Позже Глобало увидел, что линзы очков повреждены, и отнес аксессуар в мастерскую.

"Мне сказали в мастерской, что стоимость очков $53 тысячи. Я никогда не буду их носить снова", — поделился Глобало Валентино в другом видео.

@globalvalentino

I'm 1 of 1 🐝🪩me and @khal caught the glasses!! best experience ever, this meant so much!❤️‍🔥 #beyonce #renaissanceworldtour #clubrenaissance #globalvalentino

♬ original sound - Global Valentino🗺

Напомним, в Париже состоялся очередной концерт Бейонсе в рамках мирового тура "Ренессанс". Певица выступила перед 70-тысячной аудиторией вместе со своей 11-летней дочерью Блу Айви.

Ранее стало известно, что певица Бейонсе с мужем приобрела самый дорогой дом в Калифорнии за $200 миллионов наличными.

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