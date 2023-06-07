Бейонсе подарувала прихильнику подарунок

Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица Бейонсе во время своего концерта подарила поклоннику ценный аксессуар. Звезда бросила в толпу зрителей очки стоимостью в 53 тысячи долларов.

Об этом пишет New York Post.

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На концерте в Лондоне Бейонсе во время исполнения песни "Diva" бросила в толпу поклонников очки. Счастливый фанат Глобал Валентино поймал "случайный" подарок. Но через некоторое время охранник забрал у парня очки. Но когда вернул их певице, та снова бросила их в толпу, где был Глобал Валентино.

"До сих пор в шоке", — подписал Глобало видео, которое выложил в социальную сеть.

"Бейонсе действительно тебе хотела сделать подарок", — прокомментировали фоловеры парня.

Позже Глобало увидел, что линзы очков повреждены, и отнес аксессуар в мастерскую.

"Мне сказали в мастерской, что стоимость очков $53 тысячи. Я никогда не буду их носить снова", — поделился Глобало Валентино в другом видео.

Напомним, в Париже состоялся очередной концерт Бейонсе в рамках мирового тура "Ренессанс". Певица выступила перед 70-тысячной аудиторией вместе со своей 11-летней дочерью Блу Айви.

Ранее стало известно, что певица Бейонсе с мужем приобрела самый дорогой дом в Калифорнии за $200 миллионов наличными.