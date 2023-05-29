Бейонсе станцювала зі своєю дочкою на одній сцені

Бейонсе з дітьми. Фото: instagram.com/beyonce/

У Парижі відбувся черговий концерт Бейонсе у рамках світового туру "Ренесанс". Співачка виступила перед 70 тисячною аудиторією разом зі своєю 11-річною донькою Блу Айві.

Про це пише Daily Mail.

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Дівчинка у сріблястому костюмі вийшла танцювати під пісню My Power. Образ Блу Айві поєднувався з блискучим костюмом її мами, яка співає на встановленій у центрі сцені машині.

Разом із іншими танцюристами Блу Айві виконала хореографічний номер. У соцмережах багато хто відзначив, що Блу Айві трималася як справжній професіонал.

До речі, у січні Блу Айві виступила разом із Бейонсе на її першому за чотири роки концерті у Дубай. Раніше Блу Айві знялася у кліпі Brown Skin Girl разом із мамою.

Похвалилася внучкою її бабуся, мама Бейонсе Тіна Ноулз, запостивши выдео танцюючої Блу Айві в соцмережах.

Нагадаємо, співачка Бейонсе з чоловіком придбала найдорожчий будинок у Каліфорнії. Селебрітіз заплатили за нерухомість $200 мільйонів готівкою.

Згідно з рейтингом Forbes, статки Джей-Зі становлять $2.5 мільярди, які він заробив на музичному, алкогольному бізнесі, а також колекції предметів мистецтва.

Раніше Бейонсе поділилася спогадами про свою першу роботу. Ще в дитинстві зірка підробляла у перукарні своєї мами.