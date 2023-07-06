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Бейонсе скасувала концерт у своєму світовому турі: місцева влада відреагувала

6 липня 2023 10:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Бейонсе скасувала концерт у своєму світовому турі: місцева влада відреагувала
Співачка Бейонсе в турі. Фото: Instagram/beyonce
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка Бейонсе відпочиває після завершення європейської частини свого світового туру Renaissance World Tour. Багаторазова лауреатка премії "Ґреммі" готується до концертів у Північній Америці. Втім, один виступ на батьківщині Бейонсе все ж таки скасувала. 

Про це повідомляє видання People.

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41-річна артистка мала виступити 3 серпня на стадіоні Acrisure в місті Піттсбург (штат Пенсільванія). Однак, менеджмент артистки скасував концерт. Причинами стали проблеми з матеріально-технічним забезпеченням виробництва шоу та розкладом туру. Організатори запевнили, що шанувальникам повернуть кошти. 

Мер Піттсбурга, Ед Гейні, заявив, що місто повністю готове вітати Бейонсе. Ба більше, планують вшанувати її офіційним днем, щоб відзначити досягнення артистки.

"Ми розмовляємо з промоутером заходу, щоб зрозуміти, що призвело до скасування, і чи можемо ми, як місто, щось зробити, аби знайти нову дату або місце для її шоу", — написав Гейні в заяві.

Бейонсе не прокоментувала скасування шоу в Піттсбурзі, але його вже видалили з сайту її туру. Два концерти в турі (в містах Канзас-Сіті та Сіетлі) були перенесені на інші дати. Але на відміну від Піттсбурга, не були скасовані. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей заробила Бейонсе в Європі під час світового туру. Також ми розповідали, що співачка Тіна Кароль анонсувала перший за пів року всеукраїнський тур: які ціни на квитки.

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