Бейонсе отменила концерт в своем мировом туре: местные власти отреагировали

Певица Бейонсе в туре. Фото: Instagram/beyonce

Американская певица Бейонсе отдыхает после завершения европейской части своего мирового тура Renaissance World Tour. Многократная лауреатка премии "Грэмми" готовится к концертам в Северной Америке. Впрочем, одно выступление на родине Бейонсе все же отменила.

Об этом сообщает издание People.

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Шоу Бейонсе отменено

41-летняя артистка должна была выступить 3 августа на стадионе Acrisure в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Однако менеджмент артистки отменил концерт. Причинами стали проблемы с материально-техническим обеспечением производства шоу и расписанием тура. Организаторы заверили, что поклонникам будут возвращены денежные средства.

Мэр Питтсбурга, Эд Гейни, заявил, что город полностью готов приветствовать Бейонсе. Более того, планируют почтить ее официальным днем, чтобы отметить достижения артистки.

"Мы разговариваем с промоутером мероприятия, чтобы понять, что привело к отмене, и можем ли мы как город что-то сделать, чтобы найти новую дату или место для ее шоу", — написал Гейни в заявлении.

Бейонсе не прокомментировала отмену шоу в Питтсбурге, но его уже удалили с сайта ее тура. Два концерта в туре (в городах Канзас-Сити и Сиэтли) были перенесены на другие даты. Но в отличие от Питтсбурга, не были отменены.

Напомним, ранее мы писали, сколько денег заработала Бейонсе в Европе во время мирового тура. Также мы рассказывали, что певица Тина Кароль анонсировала первый за полгода всеукраинский тур: какие цены на билеты.