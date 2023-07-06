Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бейонсе отменила концерт в своем мировом туре: местные власти отреагировали arrow

Бейонсе отменила концерт в своем мировом туре: местные власти отреагировали

6 июля 2023 10:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бейонсе отменила концерт в своем мировом туре: местные власти отреагировали
Певица Бейонсе в туре. Фото: Instagram/beyonce
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Бейонсе отдыхает после завершения европейской части своего мирового тура Renaissance World Tour. Многократная лауреатка премии "Грэмми" готовится к концертам в Северной Америке. Впрочем, одно выступление на родине Бейонсе все же отменила.

Об этом сообщает издание People.

Читайте также:

Шоу Бейонсе отменено

41-летняя артистка должна была выступить 3 августа на стадионе Acrisure в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Однако менеджмент артистки отменил концерт. Причинами стали проблемы с материально-техническим обеспечением производства шоу и расписанием тура. Организаторы заверили, что поклонникам будут возвращены денежные средства.

Мэр Питтсбурга, Эд Гейни, заявил, что город полностью готов приветствовать Бейонсе. Более того, планируют почтить ее официальным днем, чтобы отметить достижения артистки.

"Мы разговариваем с промоутером мероприятия, чтобы понять, что привело к отмене, и можем ли мы как город что-то сделать, чтобы найти новую дату или место для ее шоу", написал Гейни в заявлении.

Бейонсе не прокомментировала отмену шоу в Питтсбурге, но его уже удалили с сайта ее тура. Два концерта в туре (в городах Канзас-Сити и Сиэтли) были перенесены на другие даты. Но в отличие от Питтсбурга, не были отменены.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

Напомним, ранее мы писали, сколько денег заработала Бейонсе в Европе во время мирового тура. Также мы рассказывали, что певица Тина Кароль анонсировала первый за полгода всеукраинский тур: какие цены на билеты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз