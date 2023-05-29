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Бейонсе станцевала со своей дочерью на одной сцене

29 мая 2023 15:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бейонсе станцевала со своей дочерью на одной сцене
Бейонс с детьми. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Париже состоялся очередной концерт Бейонсе в рамках мирового тура "Ренессанс". Певица выступила перед 70-тысячной аудиторией вместе со своей 11-летней дочерью Блу Айви.

Об этом пишет Daily Mail.

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Девочка в серебристом костюме вышла танцевать под песню My Power. Образ Блу Айви сочетался с блестящим костюмом ее мамы, поющей на установленной в центре сцены машине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вместе с другими танцорами Блу Айви исполнила хореографический номер. В соцсетях многие отметили, что Блу Айви держалась как настоящий профессионал.
Кстати, в январе Блу Айви выступила вместе с Бейонсе на ее первом за четыре года концерте в Дубай. Ранее Блу Айви снялась в клипе Brown Skin Girl вместе с матерью.

Похвасталась внучкой ее бабушка, мама Бейонсе Тина Ноулз, запостившая выдео танцующей Блу Айви в соцсетях.

Напомним, певица Бейонсе с мужем приобрели самый дорогой дом в Калифорнии. Селебритиз заплатили за недвижимость $200 миллионов наличными.

Согласно рейтингу Forbes, состояние Джей-Зи составляет $2.5 миллиарда, которые он заработал на музыкальном, алкогольном бизнесе, а также коллекции предметов искусства.

Ранее Бейонсе поделилась воспоминаниями о своей первой работе. Еще в детстве звезда подрабатывала в парикмахерской своей мамы.

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