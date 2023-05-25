Цитати легендарної Тіни Тернер, які назавжди залишаться в серцях шанувальників

Вшанування пам'яті Тіни Тернер на Алеї слави в Лос-Анджелесі. Фото: Reuters

Напередодні, 24 травня, померла легенда світової музики, американо-швейцарська співачка Тіна Тернер. Їй було 83 роки. За свою кар’єру володарка восьми премій "Греммі" дала тисячі концертів, встановила безліч рекордів з продажів альбомів і запалювала на сцені у мінісукні, співаючи наживо, вже в доволі поважному віці.

Новини.LIVE згадає найвідоміші цитати неперевершеної Тіни Тернер, голос якої завжди житиме в її композиціях та наших серцях.

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Спробуйте оточити себе щасливими людьми, і ви будете здивовані, наскільки швидко запанує атмосфера щастя.

Якщо ви дбаєте про себе, неважливо, скільки вам років — 40, 60 або 70, — ви завжди виглядатимете добре. У сучасному світі ви можете дозволити собі виглядати на той вік, який захочете самі.

Я вірю в те, що якщо ви просто встанете та підете, то життя відкриє для вас усі свої двері.

Попередні тенденції будуть робити вас старшими. Ідіть у ногу з часом, купуйте нові речі, які вам пасують, і ви почуватиметеся молодшими.

Я навчилася бути щасливою незалежно від чоловіків. У житті це трапляється досить рідко. Мене зробив щасливою мій успіх. Я не дуже вірю, що мене міг би ощасливити якийсь чоловік.

Щоб бути на істинному шляху і не сходити з нього, треба мати тих, хто молиться за тебе, в серцях яких ти. Люди світу повинні мати духовність та віру. Потрібно зрозуміти, хто ти є, щоб стати на правдивий шлях і залишатися світлою людиною.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Швейцарії в авіакатастрофі загинув відомий режисер, який знімав кліпи та рекламу в Україні. Також ми розповідали, що померла зірка серіалу "Головний госпіталь", який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.