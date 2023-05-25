Бейонсе и Наоми Кэмпбелл отреагировали на смерть Тины Тернер

Певицы Тина Тернер, Бейонсе и супермодель Наоми Кэмпбелл. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мировой шоу-бизнес и миллионы фанатов музыки чтят память умершей накануне легендарной американо-швейцарской певицы Тины Тернер. Суперзвезде было 83 года, она долгое время боролась со многими болезнями. Свои соболезнования уже выразили немало знаменитостей. Среди них певица Бейонсе и супермодель Наоми Кэмпбелл.

Новини.LIVE расскажет, что написали в своих соцсетях звезды о легенде мировой музыки.

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Бейонсе

Певица сейчас находится в Европе в рамках своего тура Renaissance. Завтра, 26 мая, у Бейонсе запланирован концерт в Париже. Тина Тернер скончалась недалеко от столицы Франции, в Швейцарии, гражданкой которой была с 2013 года.

Бейонсе опубликовала трогательный пост на своем официальном сайте. Звезда показала совместное фото с Тернер. Бейонсе назвала Тину своей любимой королевой.

"Люблю вас бесконечно. Я благодарна вам за вдохновение и все способы, которыми вы открыли дорогу. Вы сила и стойкость, а также воплощение мощи и страсти. Нам очень посчастливилось наблюдать за вашей добротой и прекрасной душой, которая останется с нами навсегда. Спасибо за все, что вы сделали", — написала Бейонсе.

Певицы Бейонсе и Тина Тернер на сцене. Скриншот: сайт Beyonce

Наоми Кэмпбелл

Супермодель сейчас также находится во Франции, а именно на международном Каннском кинофестивале. В прошлом веке Кэмпбелл принимала участие в съемках проекта Тины. Наоми поделилась с подписчиками архивных фото. Британская суперзвезда позирует в красном наряде. Тернер в шляпке и пальто черного цвета с улыбкой смотрит на нее.

"Помню, как встретила вас в Париже в шоу дизайнера Аззедин Алайя в 1987 году. Я дрожала, у вас была магическая аура, по-королевски теплая и чистая. Я буду помнить до конца жизни, когда меня выбрали для вашего видео, которое мы сняли в Camden Palace. Вы повлияли на нас силой, настойчивостью и тем, что не отказываетесь от своей мечты. На каждой сцене, где стояли, вы выкладывались на 150%. Летите высоко, Тина-легенда. Мои соболезнования друзьям и близким", — написала Кэмпбелл, которая накануне в Каннах отпраздновала 53-й день рождения.

Тина Тернер и Наоми Кэмпбелл. Фото: Instagram/naomi

Напомним, ранее мы упоминали самые известные цитаты Тины Тернер. Также мы рассказывали, что умерла звезда сериала "Главный госпиталь", попавшего в Книгу рекордов Гиннеса.