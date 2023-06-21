Бейонсе та вагітна Ріанна відвідали презентацію нової колекції Louis Vuitton

Показ нової чоловічої колекції Louis Vuitton. Фото: Reuters

У день відкриття Тижня чоловічої моди у Парижі пройшла презентація нової колекції бренду Louis Vuitton, дизайнером якої став американський співак та бізнесмен Фаррелл Вільямс. На світський захід завітали чимало зірок. Але головними героїнями показу стали співачки Бейонсе та Ріанна.

Новини.LIVE покаже фото з довгоочікуваної презентації французького дому моди.

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Ріанна на показі

Американо-барбадоська співачка, яка вагітна другою дитиною, стала обличчям нової колекції. На презентацію Louis Vuitton вона завітала зі своїм бойфрендом, репером ASAP Rocky. 35-річна співачка обрала комплект із двох предметів у клітинку, та за традицією, зробила акцент на животику.

Ріанна доповнила образ відповідним піджаком, капелюшком, коричневою картатою сумочкою та багатошаровими намистами. 34-річний A$AP Rocky також одягнув капелюх-біні з візерунком у клітку, яка доповнювала його інкрустовані перлами сонцезахисні окуляри та деталі на його світлій джинсовій синій куртці.

Бейонсе на показі

Співачка, яка знаходиться зараз у світовому турі, та відіграє останні концерти в рамках його європейської частини, завітала на модний показ разом з чоловіком, репером Jay-Z. Зіркова пара була в одязі Louis Vuitton, а акцент зробила на сонцезахисних окулярах.

Бейонсе та Jay-Z. Фото: Instagram/beyonce

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