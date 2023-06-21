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Бейонсе и беременная Рианна посетили презентацию новой коллекции Louis Vuitton

21 июня 2023 10:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бейонсе и беременная Рианна посетили презентацию новой коллекции Louis Vuitton
Показ новой мужской коллекции Louis Vuitton. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В день открытия Недели мужской моды в Париже прошла презентация новой коллекции бренда Louis Vuitton, дизайнером которой стал американский певец и бизнесмен Фаррелл Уильямс. На светское мероприятие пришли немало звезд. Но главными героинями показа стали певицы Бейонсе и Рианна.

Новини.LIVE покажет фото с долгожданной презентации французского дома моды.

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Рианна на показе

Американо-барбадосская певица, беременная вторым ребенком, стала лицом новой коллекции. На презентацию Louis Vuitton она пришла со своим бойфрендом, рэпером ASAP Rocky. 35-летняя певица выбрала комплект из двух предметов в клетку и по традиции сделала акцент на животике.

Рианна дополнила образ подходящим пиджаком, шляпкой, коричневой клетчатой сумочкой и многослойными бусами. 34-летний A$AP Rocky также надел шляпу-бини с узором в клетку, которая дополняла его инкрустированные жемчугом солнцезащитные очки и детали на его светлой синей джинсовой куртке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бейонсе на показе

Певица, которая находится сейчас в мировом туре и играет последние концерты в рамках его европейской части, посетила модный показ вместе с мужем, рэпером Jay-Z. Звездная пара была в одежде Louis Vuitton, а акцент сделала на солнцезащитных очках.

Бейонсе и Jay-Z. Фото: Instagram/beyonce

Напомним, ранее мы писали, что 74-летняя мама Илона Маска вышла на подиум в ярких нарядах. Также мы рассказывали, что известный украинский дизайнер совершил каминг-аут.

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