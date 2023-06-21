Бейонсе и беременная Рианна посетили презентацию новой коллекции Louis Vuitton
В день открытия Недели мужской моды в Париже прошла презентация новой коллекции бренда Louis Vuitton, дизайнером которой стал американский певец и бизнесмен Фаррелл Уильямс. На светское мероприятие пришли немало звезд. Но главными героинями показа стали певицы Бейонсе и Рианна.
Новини.LIVE покажет фото с долгожданной презентации французского дома моды.
Рианна на показе
Американо-барбадосская певица, беременная вторым ребенком, стала лицом новой коллекции. На презентацию Louis Vuitton она пришла со своим бойфрендом, рэпером ASAP Rocky. 35-летняя певица выбрала комплект из двух предметов в клетку и по традиции сделала акцент на животике.
Рианна дополнила образ подходящим пиджаком, шляпкой, коричневой клетчатой сумочкой и многослойными бусами. 34-летний A$AP Rocky также надел шляпу-бини с узором в клетку, которая дополняла его инкрустированные жемчугом солнцезащитные очки и детали на его светлой синей джинсовой куртке.
Бейонсе на показе
Певица, которая находится сейчас в мировом туре и играет последние концерты в рамках его европейской части, посетила модный показ вместе с мужем, рэпером Jay-Z. Звездная пара была в одежде Louis Vuitton, а акцент сделала на солнцезащитных очках.
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