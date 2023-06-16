Вагітна Ріанна долучилася до промо нової колекції Louis Vuitton

Співачка Ріанна. Фото: Google

Цього року у французькому домі моди Louis Vuitton відбулися зміни. Американський співак та бізнесмен Фаррелл Вільямс став головним дизайнером чоловічого одягу. Музикант дебютує з показом лінійки вже 20 червня у день відкриття Тижня чоловічої моди у Парижі. Обличчям нової колекції стала американо-барбадоська співачка Ріанна.

Відповідні фото з’явились у соцмережах артистів.

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Фаррелл опублікував фото, на якому він позує на тлі рекламного банера Louis Vuitton із зображенням співачки, розміщеного на стіні Музею Орсе у Парижі. Акцент на фото зроблений на чималий животик Ріанни, яка чекає на появу другої дитини.

Вільямс обійняв посаду креативного директора чоловічої лінії Louis Vuitton через два роки після смерті свого попередника Вірджіла Абло. До призначення Фаррелла місце не було зайняте, а за випуск колекцій відповідала дизайн-команда бренду. У роботі з модним брендом Вільямс планує розсувати межі моди, чим займається останні 20 років як дизайнер кількох власних брендів.

Нагадаємо, раніше ми писали про чоловічу колекцію Saint Laurent весна-літо 2024. Також ми розповідали, що американська акторка та співачка Зендея стала новою амбасадоркою французького дому моди Louis Vuitton.