Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий український дизайнер зробив камінгаут arrow

Відомий український дизайнер зробив камінгаут

15 червня 2023 13:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відомий український дизайнер зробив камінгаут
Дизайнер Костянтин Омеля. Фото: Instagram/kostiantynomelia
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Червень — місяць рівності. По всьому світу проводяться мітинги та інші заходи на тему прав членів ЛГБТ-спільноти. А деякі знаменитості роблять камінгаути. До своєї належності до ЛГБТ-спільноти заявив український дизайнер Костянтин Омеля.

Про це повідомляється на сторінці його бренду в Instagram.

Читайте також:

Подробиці

Бренд OMELIA презентував спеціальний дроп "Переможе — любов!", який спрямований на підтримку ЛГБТК+ ком'юніті в Україні. У дропі одна біла сорочка з великим вирізаним серцем на спині та декором у вигляді маленьких троянд. Більша частина троянд біла, менша кольорова. Всі квіти складають собою форму серця і щільно тримаються одна за одну. 

Речі з нового дропу підходять усім гендерам. Дизайнер не розділяє людей за цією ознакою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by OMELIA (@omelia_atelier)

"Мене звати Костянтин Омеля і я гей. Можливо це і є мій перший публічний камінгаут. Я хочу заявити про те, що все своє життя я відчуваю себе вигнанцем із суспільства за ознакою причетності до ЛГБТК+ спільноти. Я не маю достатніх прав, щоб жити тим життям, яким хочу. Необхідні зміни в законодавстві і більше інформації про те, хто такі ЛГБТК+, бо незнання викликає агресію у суспільстві. Нехай ця сорочка у вашому гардеробі говорить про вашу позицію і цінності", — прокоментував камінгаут 34-річний дизайнер. 

Про Омелю

Творець бренду OMELIA народився 2 серпня 1988 року місті Бровари (Київська область). Після закінчення навчання у фінансово-правовому коледжі майбутній дизайнер вступає на факультет Дизайну та індустрії моди Київського Національного університету культури та мистецтв на заочне відділення. 

Успішно закінчивши цей навчальний заклад  2011 року, Костянтин прийняв рішення про створення власного бренду Omelya Atelier. Співпрацює з українськими та закордонними зірками. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку фільму "Диво-жінка", ізраїльську акторку та модель Галь Гадот захейтили у соцмережах через відвідування ЛГБТ-прайду. Також ми розповідали, що продюсер проєктів "Танці з зірками" та "Голос країни" Володимир Завадюк зробив камінгаут.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB