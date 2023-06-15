Відомий український дизайнер зробив камінгаут

Дизайнер Костянтин Омеля. Фото: Instagram/kostiantynomelia

Червень — місяць рівності. По всьому світу проводяться мітинги та інші заходи на тему прав членів ЛГБТ-спільноти. А деякі знаменитості роблять камінгаути. До своєї належності до ЛГБТ-спільноти заявив український дизайнер Костянтин Омеля.

Про це повідомляється на сторінці його бренду в Instagram.

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Подробиці

Бренд OMELIA презентував спеціальний дроп "Переможе — любов!", який спрямований на підтримку ЛГБТК+ ком'юніті в Україні. У дропі одна біла сорочка з великим вирізаним серцем на спині та декором у вигляді маленьких троянд. Більша частина троянд біла, менша кольорова. Всі квіти складають собою форму серця і щільно тримаються одна за одну.

Речі з нового дропу підходять усім гендерам. Дизайнер не розділяє людей за цією ознакою.

"Мене звати Костянтин Омеля і я гей. Можливо це і є мій перший публічний камінгаут. Я хочу заявити про те, що все своє життя я відчуваю себе вигнанцем із суспільства за ознакою причетності до ЛГБТК+ спільноти. Я не маю достатніх прав, щоб жити тим життям, яким хочу. Необхідні зміни в законодавстві і більше інформації про те, хто такі ЛГБТК+, бо незнання викликає агресію у суспільстві. Нехай ця сорочка у вашому гардеробі говорить про вашу позицію і цінності", — прокоментував камінгаут 34-річний дизайнер.

Про Омелю

Творець бренду OMELIA народився 2 серпня 1988 року місті Бровари (Київська область). Після закінчення навчання у фінансово-правовому коледжі майбутній дизайнер вступає на факультет Дизайну та індустрії моди Київського Національного університету культури та мистецтв на заочне відділення.

Успішно закінчивши цей навчальний заклад 2011 року, Костянтин прийняв рішення про створення власного бренду Omelya Atelier. Співпрацює з українськими та закордонними зірками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку фільму "Диво-жінка", ізраїльську акторку та модель Галь Гадот захейтили у соцмережах через відвідування ЛГБТ-прайду. Також ми розповідали, що продюсер проєктів "Танці з зірками" та "Голос країни" Володимир Завадюк зробив камінгаут.