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Бейонсе в образе Барби спела на сцене

16 июля 2023 14:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бейонсе в образе Барби спела на сцене
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Бейонсе не отстает от трендов. Звезда на волне премьеры фильма о "Барби" произвела фурор во время своего выступления.

Бейонсе поделилась снимками, на которых позирует в стиле барбикор в своем Instagram.

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Во время своего тура Renaissance в Нэшвили Бейонсе вышла на сцену в розовом боди и такого же цвета обуви.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

Это не первый фэшн эксперимент артистки. Ранее она поразила фанатов выходом в виниловое миниплатье.

Кстати, некоторые платья для своего шоу Бейонсе создала сама. Так, она поразила розовым нарядом в стиле диско.

"Я начала делать эту коллекцию еще год назад. Хотела яркие цвета своего бренда одежды соединить со стилем диско. Впервые покажу платья во время своего турне", — поделилась певица.

Именно это платье подвело артистку во время недавнего концерта. Бейонсе, как всегда, вышла на сцену с зажигательным треком и в откровенном платье. Артистка устроила энергичные танцы и не заметила, как ее наряды в зоне декольте не удержались. Танцовщик певицы пришел ей на помощь и прикрыл собой. Артистка допела песню и покинула сцену, придерживая бюст.

Напомним, американская певица Бейонсе открыла в Стокгольме мировой тур. На открытии она была в серебристой шляпе-канотье от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Ранее стало известно, что Бейонсе во время своего концерта подарила поклоннику ценный аксессуар. Звезда бросила в толпу зрителей очки стоимостью 53 тысячи долларов.

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