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Бейонсе вшанувала пам'ять Тіни Тернер на своєму концерті в Лондоні

30 травня 2023 14:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Бейонсе вшанувала пам'ять Тіни Тернер на своєму концерті в Лондоні
Співачки Бейонсе та Тіна Тернер. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка Бейонсе зараз находиться в Європі в рамках свого туру Renaissance. Рекордсменка премії "Ґреммі" відіграла концерт у Лондоні та вшанувала пам'ять американо-швейцарської виконавиці Тіни Тернер, яка померла напередодні. 

Про це повідомляє видання Page Six.

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Бейонсе вшанувала пам’ять легендарної співачки емоційним виконанням композиції River Deep, Mountain High, яку Тіна випустила зі своїм колишнім чоловіком Айком Тернером далекого 1966 року. Свідками виступу стали тисячі жителів та гостей Лондону, які зібрались на стадіоні "Тоттенхем Готспур".

32-разова володарка "Ґреммі" нещодавно вже згадувала Тіну Тернер на концерті в столиці Франції. Тоді у Парижі Бейонсе виконала хіт Proud Mary з репертуару померлої співачки.

"Вдячна вам за натхнення та всі способи, якими ви відкрили дорогу. Ви сила та стійкість, а також втілення потужності та пристрасті. Нам дуже пощастило спостерігати за вашою добротою та прекрасною душею, яка залишиться з нами назавжди", — промовила тоді Бейонсе.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Бейонсе та супермодель Наомі Кемпбелл відреагували на смерть Тіни Тернер. Також ми розповідали, якими були останні місяці життя Тіни Тернер.

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