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Бейонсе почтила память Тины Тернер на своем концерте в Лондоне

30 мая 2023 14:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бейонсе почтила память Тины Тернер на своем концерте в Лондоне
Певицы Бейонсе и Тина Тернер. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Бейонсе сейчас находится в Европе в рамках своего тура Renaissance. Рекордсменка премии "Грэмми" отыграла концерт в Лондоне и почтила память умершей накануне американо-швейцарской исполнительницы Тины Тернер.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Бейонсе почтила память легендарной певицы эмоциональным исполнением композиции River Deep, Mountain High, которую Тина выпустила со своим бывшим мужем Айком Тернером в далеком 1966 году. Свидетелями выступления стали тысячи жителей и гостей Лондона, собравшихся на стадионе "Тоттенхэм Готспур".

32-кратная обладательница "Грэмми" недавно уже вспоминала Тину Тернер на концерте в столице Франции. Тогда в Париже Бейонсе исполнила хит Proud Mary с репертуара умершей певицы.

"Благодарна вам за вдохновение и все способы, которыми вы открыли дорогу. Вы сила и стойкость, а также воплощение мощи и страсти. Нам очень посчастливилось наблюдать за вашей добротой и прекрасной душой, которая останется с нами навсегда", — сказала тогда Бейонсе.

Напомним, ранее мы писали, как Бейонсе и супермодель Наоми Кэмпбелл отреагировали на смерть Тины Тернер. Также мы рассказывали, какими были последние месяцы жизни Тины Тернер.

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