Бейонсе почтила память Тины Тернер на своем концерте в Лондоне
Американская певица Бейонсе сейчас находится в Европе в рамках своего тура Renaissance. Рекордсменка премии "Грэмми" отыграла концерт в Лондоне и почтила память умершей накануне американо-швейцарской исполнительницы Тины Тернер.
Об этом сообщает издание Page Six.
Трибьют Тернер
Бейонсе почтила память легендарной певицы эмоциональным исполнением композиции River Deep, Mountain High, которую Тина выпустила со своим бывшим мужем Айком Тернером в далеком 1966 году. Свидетелями выступления стали тысячи жителей и гостей Лондона, собравшихся на стадионе "Тоттенхэм Готспур".
32-кратная обладательница "Грэмми" недавно уже вспоминала Тину Тернер на концерте в столице Франции. Тогда в Париже Бейонсе исполнила хит Proud Mary с репертуара умершей певицы.
"Благодарна вам за вдохновение и все способы, которыми вы открыли дорогу. Вы сила и стойкость, а также воплощение мощи и страсти. Нам очень посчастливилось наблюдать за вашей добротой и прекрасной душой, которая останется с нами навсегда", — сказала тогда Бейонсе.
Напомним, ранее мы писали, как Бейонсе и супермодель Наоми Кэмпбелл отреагировали на смерть Тины Тернер. Также мы рассказывали, какими были последние месяцы жизни Тины Тернер.