Бейонсе закупилась у фастфуді на кругленьку суму та нагодувала свою команду
Нещодавно американська співачка Бейонсе вирушила у світове концертне турне під назвою Renaissance World Tour. Суперзірка колесить зараз країнами Європи. Бейонсе особисто піклується, аби члени її команди не були голодними. І лише на їхні перекуси витрачає тисячі доларів.
Про це пише видання Daily Mail.
Фастфуд від Бейонсе
Рекордсменка премії Греммі витратила майже 2000 фунтів стерлінгів на продукцію популярної мережі фастфудів у Сполученому Королівстві.
41-річна Бейонсе пригостила свою команду смаженою на вогні куркою перед своїм концертом в Шотландії. Виконавиця хіта Crazy In Love замовила 110 курячих гамбургерів, 90 піт і дев'ять курячих стегон на приголомшливу суму в 1800 фунтів стерлінгів (83 тисячі гривень).
Замість того, щоб залишатися поза увагою, використовуючи псевдонім для замовлення, команда суперзірки використовувала її справжнє ім’я.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Бейонсе придбала найдорожчий будинок у Каліфорнії. Також ми розповідали, як саме Бейонсе заробила перші гроші.