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Бейонсе закупилась у фастфуді на кругленьку суму та нагодувала свою команду

22 травня 2023 12:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Бейонсе закупилась у фастфуді на кругленьку суму та нагодувала свою команду
Співачка Бейонсе та фастфуд. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно американська співачка Бейонсе вирушила у світове концертне турне під назвою Renaissance World Tour. Суперзірка колесить зараз країнами Європи. Бейонсе особисто піклується, аби члени її команди не були голодними. І лише на їхні перекуси витрачає тисячі доларів. 

Про це пише видання Daily Mail.

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Фастфуд від Бейонсе

Рекордсменка премії Греммі витратила майже 2000 фунтів стерлінгів на продукцію популярної мережі фастфудів у Сполученому Королівстві.

41-річна Бейонсе пригостила свою команду смаженою на вогні куркою перед своїм концертом в Шотландії. Виконавиця хіта Crazy In Love замовила 110 курячих гамбургерів, 90 піт і дев'ять курячих стегон на приголомшливу суму в 1800 фунтів стерлінгів (83 тисячі гривень).

Замість того, щоб залишатися поза увагою, використовуючи псевдонім для замовлення, команда суперзірки використовувала її справжнє ім’я.

Рахунок на ім'я Беойнсе в одному з ресторанів швидкого харчування. Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бейонсе придбала найдорожчий будинок у Каліфорнії. Також ми розповідали, як саме Бейонсе заробила перші гроші.

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