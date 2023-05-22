Бейонсе закупилась у фастфуді на кругленьку суму та нагодувала свою команду

Співачка Бейонсе та фастфуд. Фото: колаж Новини.LIVE

Нещодавно американська співачка Бейонсе вирушила у світове концертне турне під назвою Renaissance World Tour. Суперзірка колесить зараз країнами Європи. Бейонсе особисто піклується, аби члени її команди не були голодними. І лише на їхні перекуси витрачає тисячі доларів.

Про це пише видання Daily Mail.

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Фастфуд від Бейонсе

Рекордсменка премії Греммі витратила майже 2000 фунтів стерлінгів на продукцію популярної мережі фастфудів у Сполученому Королівстві.

41-річна Бейонсе пригостила свою команду смаженою на вогні куркою перед своїм концертом в Шотландії. Виконавиця хіта Crazy In Love замовила 110 курячих гамбургерів, 90 піт і дев'ять курячих стегон на приголомшливу суму в 1800 фунтів стерлінгів (83 тисячі гривень).

Замість того, щоб залишатися поза увагою, використовуючи псевдонім для замовлення, команда суперзірки використовувала її справжнє ім’я.

Рахунок на ім'я Беойнсе в одному з ресторанів швидкого харчування. Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бейонсе придбала найдорожчий будинок у Каліфорнії. Також ми розповідали, як саме Бейонсе заробила перші гроші.