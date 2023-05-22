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Бейонсе закупилась в фастфуде на кругленькую сумму и накормила свою команду

22 мая 2023 12:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бейонсе закупилась в фастфуде на кругленькую сумму и накормила свою команду
Певица Бейонсе и фастфуд. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно американская певица Бейонсе отправилась в мировое концертное турне под названием Renaissance World Tour. Суперзвезда колесит сейчас по странам Европы. Бейонсе лично заботится о том, чтобы члены ее команды не были голодными. И только на их перекусы тратит тысячи долларов.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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41-летняя Бейонсе угостила свою команду жаренной на огне курицей перед своим концертом в Шотландии. Исполнительница хита Crazy In Love заказала 110 куриных гамбургеров, 90 пит и девять куриных бедер на невероятную сумму в 1800 фунтов стерлингов (83 тысячи гривен).

Вместо того чтобы оставаться без внимания, используя псевдоним для заказа, команда суперзвезды использовала ее настоящее имя.

Счет на имя Беойнс в одном из ресторанов быстрого питания. Фото: Daily Mail

Напомним, ранее мы писали, что Бейонсе приобрела самый дорогой дом в Калифорнии. Также мы рассказывали, как Бейонсе заработала первые деньги.

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