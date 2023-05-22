Бейонсе закупилась в фастфуде на кругленькую сумму и накормила свою команду
Недавно американская певица Бейонсе отправилась в мировое концертное турне под названием Renaissance World Tour. Суперзвезда колесит сейчас по странам Европы. Бейонсе лично заботится о том, чтобы члены ее команды не были голодными. И только на их перекусы тратит тысячи долларов.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Фастфуд от Бейонсе
Рекордсменка премии "Грэмми" потратила почти 2000 фунтов стерлингов на продукцию популярной сети фастфудов в Соединенном Королевстве
41-летняя Бейонсе угостила свою команду жаренной на огне курицей перед своим концертом в Шотландии. Исполнительница хита Crazy In Love заказала 110 куриных гамбургеров, 90 пит и девять куриных бедер на невероятную сумму в 1800 фунтов стерлингов (83 тысячи гривен).
Вместо того чтобы оставаться без внимания, используя псевдоним для заказа, команда суперзвезды использовала ее настоящее имя.
Напомним, ранее мы писали, что Бейонсе приобрела самый дорогой дом в Калифорнии. Также мы рассказывали, как Бейонсе заработала первые деньги.