Дэвид и Виктория Бекхэмы сходили на роскошное свидание в Нью-Йорке — фото

Бекхэм сводил жену на роскошное свидание в ресторане Мишлен
Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория провели романтический вечер вдвоем. Звездные супруги устроили свидание во всемирно известном ресторане Eleven Madison Park в Нью-Йорке.
В своем Instagram Дэвид показал, как прошел их вечер.
Бекхэмы посетили ресторан Мишлен в Нью-Йорке
В своем блоге бывший футболист опубликовал фото, на котором позировал вместе с супругой. Пара сидела за столиком в роскошном заведении в ожидании своих блюд.
Для романтического свидания Бекхэмы выбрали веганский ресторан с тремя звездами Мишлен. Супруги заказали дегустационный сет из 10 блюд, который обошелся им в 365 долларов с человека.
"Полностью веганский и впечатляющий вечер свиданий, с отличным вином и еще лучшей компанией", — написал экс-футболист.
В stories Дэвид показал изысканную подачу и неожиданные сочетания на тарелке.
Бекхемы попробовали авокадо, наполовину наполненное пюре из фасоли фава и салатом тонбури, бок-чой с белым трюфелем, виноградные моти и другие не менее удивительные блюда.
Вся еда была приготовлена без добавления мяса, молока и глютена, что произвело большое впечатление на супругов.
В конце вечера Дэвид и Виктория даже посетили кухню и лично поблагодарили шефа и его команду за роскошный ужин.
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