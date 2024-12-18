Дэвид и Виктория Бекхэмы сходили на роскошное свидание в Нью-Йорке — фото

Дэвид и Виктория Бекхэмы. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория провели романтический вечер вдвоем. Звездные супруги устроили свидание во всемирно известном ресторане Eleven Madison Park в Нью-Йорке.

В своем Instagram Дэвид показал, как прошел их вечер.

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В своем блоге бывший футболист опубликовал фото, на котором позировал вместе с супругой. Пара сидела за столиком в роскошном заведении в ожидании своих блюд.

Виктория и Дэвид Бекхэмы. Фото: instagram.com/davidbeckham

Для романтического свидания Бекхэмы выбрали веганский ресторан с тремя звездами Мишлен. Супруги заказали дегустационный сет из 10 блюд, который обошелся им в 365 долларов с человека.

Десерт из винограда в Eleven Madison Park. Фото: instagram.com/davidbeckham

"Полностью веганский и впечатляющий вечер свиданий, с отличным вином и еще лучшей компанией", — написал экс-футболист.

В stories Дэвид показал изысканную подачу и неожиданные сочетания на тарелке.

Дэвид Бекхэм показал веганский ужин. Фото: instagram.com/davidbeckham

Бекхемы попробовали авокадо, наполовину наполненное пюре из фасоли фава и салатом тонбури, бок-чой с белым трюфелем, виноградные моти и другие не менее удивительные блюда.

Блюдо из тофу в Eleven Madison Park. Фото: instagram.com/davidbeckham

Вся еда была приготовлена без добавления мяса, молока и глютена, что произвело большое впечатление на супругов.

В конце вечера Дэвид и Виктория даже посетили кухню и лично поблагодарили шефа и его команду за роскошный ужин.

Бекхэм с командой ресторана Eleven Madison Park. Фото: instagram.com/davidbeckham

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