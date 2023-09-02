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Ще більше зірок: у шоу "Голос країни" з'явилися нововведення

2 вересня 2023 13:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ще більше зірок: у шоу "Голос країни" з'явилися нововведення
Тренери шоу "Голос країни". Фото: Фото: менеджмент проєкту
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У проєкті "Голос країни" з'являться певні нововведення. Зірковим тренерам тепер будуть допомагати знамениті колеги вже на етапі боїв.

Про це стало відомо з соціальних мереж продюсера шоу Володимира Завадюка.

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3 вересня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем’єра європейського сезону "Голос країни", який знімається у Польщі. У червоні крісла проєкту сіли Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Нещодавно стартували зйомки боїв нового сезону "Голос країни-13". Віддтепер зʼявилось нововведення — помічники зіркових тренерів будуть не тільки на нокаутах, але і на цьому етапі.

 

Серед запрошених зірок Макс Барських, який стане радником DOROFEEVA. Співак не тільки підтримав колегу по дуету, але й презентував нову пісню. Також у шоу візьмуть участь Олег Псюк та Jerry Heil.

До речі, в одному з епізодів "сліпих прослуховувань" тренерка DOROFEEVA та Артем Пивоваров вперше разом наживо на сцені виконають свій дуетний хіт під назвою "Думи".

Раніше стали відомі перші коментарі тренерів шоу "Голос країни" після "сліпих прослуховувань".

Нагадаємо, стало відомо, як тренери шоу "Голос країни" добираються на зйомки у Варшаву.

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