Бек-вокалистка Джамалы пришла на "Голос країни": к кому из тренеров попала

Один из концертов Джамалы с участием Александры Макаровской. Фото: Google

Накануне состоялась премьера долгожданного европейского сезона "Голос країни-13". В первом эпизоде шоу звездные тренеры выбирали участников в свои команды. Показать на всю Европу свой талант пришла и одна из бэк-вокалисток победительницы песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамалы.

Видео с ее выступлением доступно на YouTube-канале шоу "Голос країни-13".

Читайте также:

Опытная участница отбора

Последние десять лет Александра Макаровская поет на бэк-вокале у певицы Джамалы. С начала полномасштабной войны она вместе с маленьким ребёнком переехала в столицу Польши.

На шоу Александра исполнила трек британского певца, бывшего участника группы One Direction Гарри Стайлса As It Was. Красную кнопку (в этом случае это проход в следующий этап, а не отрицательный кейс) в самом конце нажали только фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и Артем Пивоваров. Впрочем, развернуться кресло успело только у рокерши. Артем слишком поздно нажал кнопку.

По словам Макаровской, она и хотела попасть именно в команду Саниной. Так что, очевидно, это помогло Пивоварову не сильно расстраиваться по этому поводу.

Новый сезон шоу "Голос країни" впервые снимается за границей при поддержке польских партнеров и на их мощностях и призван поддержать украинский народ, демонстрирующий силу своего духа и талант по всему миру.

Кроме Саниной и Пивоварова в красные кресла сели тренер-победитель "Голоса країни-11", певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и музыкальный продюсер, соучредитель лейбла ENKO Иван Клименко.

Напомним, ранее мы писали, как стилисты "Голоса країни-13" одевали тренеров нового европейского сезона. Также мы рассказывали, что в шоу "Голос країни-13" появились нововведения.