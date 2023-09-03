Зірки шоу "Голос країни" нагадали про прем'єру: коли та де дивитися трансляцію

Тренери шоу "Голос країни". Фото: Instagram//goloskrainy_official

Вже сьогодні, 3 вересня, відбудеться прем'єра нового сезону шоу "Голос країни". Вперше в історії проєкту його зінмали в іншій країні.

У своїх соцмережах зірки проєкту нагадують про дату, час та де саме можна подивитися трансляцію талант-шоу.

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Подробиці

З самого ранку четвірка суддів цього сезону, а саме фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, тренерка-переможниця "Голосу країни-11" Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), співак Артем Пивоваров та музичний продюсер, співзасновник лейблу ENKO Іван Клименко вийшли на прямий зв’язок з Варшави, де проходять зйомки проєкту. В етері програми "Сніданок з 1+1" вони поділилися враженнями від роботи над проєктом.

"Хочу зауважити, що в цьому сезоні дуже багато саме української музики. Українці тепер лунають на всю Європу і на весь світ. І хочу ще сказати, що рівень пісень, які обирають, рівень підготовки учасників у цьому сезоні дуже сильний", — зауважив Іван Клименко.

Надя Дорофєєва у прямому етері зізналась в любові своїм колегам та водночас конкурентам.

"Вони настільки круті, щирі. Вони так сильно хвилюються, що мені здається, що ці тренери переживають більше, ніж навіть учасники. Тому не пропустіть, вмикайте сьогодні, тому що ви отримаєте не тільки великий спектр різних переживань. Це буде настільки енергійно, це буде настільки емоційно, ви закохаєтесь в наших учасників. Ми вам обіцяємо", — розповіла вона.

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: канал "1+1"

Одна з тренерів 13-го сезону, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, нагадала шанувальникам в соцмережах, де можна дивитися трансляцію. Також артистка показала одне з купе потягу, яке Укрзалізниця стилізувало під зірку.

Юлія Саніна. Скриншоти: Instagram/the_hardkiss

Нагадаємо, раніше ми писали, що у шоу "Голос країни" з'явилися нововведення. Також ми розповідали подробиці європейського сезону "Голосу країни".