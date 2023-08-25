Стилісти “Голосу країни-13” розповіли, як вдягали тренерів нового європейського сезону

Тренери “Голосу країни-13”. Фото: менеджмент проєкту

Скоро на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем’єра європейського сезону "Голосу країни", який знімається у Варшавів. В червоні крісла проєкту сіли суперзірки сучасності Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

Читайте також:

Модні зіркові тренери

Стилісти телеканалу "1+1 Україна" обрали для тренерів вбрання від українських дизайнерів.

"Тренери "Голосу країни", учасники та всі ведучі телеканалу "1+1 Україна" вже мінімум 9 років поспіль показують глядачам, що носити українське це модно і патріотично. Дуже приємно дивитися на те, як колись маленькі ательє виростають у круті і великі бренди, які обирають як українці та і світові зірки. Більшість українських брендів успішно продаються на міжнародних платформах та у найвідоміших європейських мультибрендових магазинах", — каже головна стилістка каналу "1+1 Україна" Ольга Слонь.

DOROFEEVA. Фото: менеджмент проєкту

Для зйомок "сліпих прослуховувань" тренерка DOROFEEVA обрала лук від бренду The COAT, який нерідко можна побачити на Першій Леді України Олені Зеленській. DOROFEEVA була одягнена у кроп-жакет і спідницю сірого кольору з тонкою білою смужкою.

"Цього сезону мега актуальними стали кроп-жакети, видовжені рукава, міні та екстра-міні спідниці. Тому команда стилістів телеканалу "1+1 Україна" дала нам задачу створити трендовий образ для Наді. Ми обрали тканину у сірому кольорі зі смужкою із нашої нової колекції та зробили кольоровий акцент, який збирає образ докупи і робить його ближчим до Наді по духу. В неї завжди є свої прикольні фішки, і в цьому образі насправді дуже відчувається її стиль. Після декількох примірок Надя надіслала мені дитяче фото, на якому вона зображена у схожому вбранні, та сказала: подивись, я не зраджую своєму ДНК", — каже дизайнерка Катя Сільченко.

DOROFEEVA поділилася, що наразі в неї немає бажання одягати щось яскраве, тому цей образ майже одразу їй відгукнувся.

"По-перше, я люблю костюми в будь-яких проявах. І через мою фігуру, як би я не старалася, все виглядає у стилі аніме. Цей досить "аніменший" лук мені до душі: він комфортний, але і в той час стриманий. Зараз, чесно кажучи, не хочеться вдягати нічого яскравого та святкового", — коментує свій образ DOROFEEVA.

Артем Пивоваров. Фото: менеджмент проєкту

Тренер-дебютант Артем Пивоваров приміряв на себе образ від житомирського бренду чоловічого одягу OST WON. Співак був одягнений у брючний чорний костюм з жилетом, обрамленим білою вовняною стрічкою. Дизайнерка бренду Ната Краєвська ділиться, що для неї було важливо передати через одяг характер та цінності Артема.

"Артем — це людина божевільної широти сприйняття, яка має величезний дар і талант. Він - людина з відкритою і доброю душею, дуже скромний, стриманий і водночас він — торнадо чистої енергії. В його образі поєднується все найважливіше, що мені хотілося б висловити мовою одягу — це чорний колір, елементи світлих тканин з вовни — тобто чистота, відкритість, естетика. Його образ зроблений із легкої костюмної вовни з елементами ручної роботи", — каже Ната.

Івана Клименко. Фото: менеджмент проєкту

А ось образ для тренера та співзасновника лейблу ЕНКО Івана Клименко готували на замовлення стилісти телеканалу "1+1 Україна". Продюсер був одягнений у широкі джинси світло-блакитного кольору та цікавий світшот терракотового кольору з візерунками килима.

"Іван Клименко є співзасновником гурту Kalush Orchestra і людиною, яка вигадала образ КИЛИММЕНА. Саме тому ми створили для нього унікальний світшот з принтом килима. Для цього ми використали тканину зі вживаних речей, які були запринтовані та перешиті під тренера, тому що для Івана важливо зберігати екологічність споживання", — каже Ольга Слонь.

Юлія Саніна. Фото: менеджмент проєкту

Юлія Саніна для першого етапу проєкту обрала образ, який відображає її любов до рок-музики — чорні шкіряні штани з перфорацією. Романтичності образу додала куртка від українського бренду Paskal прикрашена шкіряними метеликами та топ з ланцюгами срібного кольору.

"Для Юлії Саніної ми підібрали куртку від бренду Paskal, який давно є в розкладі паризького тижня моди. Одяг цього бренду дуже складно переплутати з іншим. Він неймовірний, легкий та романтичний", — каже Ольга Слонь.

Нещодавно стало відомо, що цього року у "Голоса країни" вперше з’явиться саундтрек, який зазвучить голосами тренерів нового сезону. Продюсером треку став сонграйтер, співзасновник лейблу ENKO та тренер-дебютант Іван Клименко.

Раніше співак Володимир Дантес дав перше інтерв'ю після весілля своєї ексдружини Наді Дорофєєвої. Співачка та ресторатор Міша Кацурін нещодавно підірвали мережу новиною про те, що офіційно стали чоловіком та дружиною.