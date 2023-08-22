Переможець "Євробачення" вийшов заміж: фото з ЛГБТК+ весілля

Весілля Дункана Лоренса та Джордана Гарфілда. Фото: Instagram/imjordandemoor

Переможець пісенного конкурсу "Євробачення-2019" Дункан Лоренс вийшов заміж. Обранцем представника від Нідерландів став автор пісень Джордан Гарфілд, з яким артист зустрічався три роки.

Відповідні фото з’явились в Instagram зірки музичного конкурсу.

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Подробиці весілля

Зіркова парочка влаштувала гучне весілля у Швеції. Для урочистостей Дункан та Джордан обрали замок-готель 17-го століття на території мальовничого природного заповідника Герінге-Хаммерста, що в 30 хвилин їзди від Стокгольму.

Молодята обрали чорні смокінги, які прикрасили гіпсофілою. Це найбільш популярна квітуча рослина в колекціях зі зрізаних квітів. Стійкість витончених білих суцвіть як живих, так і сухих, зробила цю рослину універсальним матеріалом у флористиці.

У дописі під публікацією Дункан повідомив, що Гарфілд взяв його прізвище — Мур.

Локація зіркового весілля. Фото: Instagram/itsduncanlaurence

Зіркову парочку привітали чимало зірок "Євробачення", хоча на саму церемонію Дункан та Джордан запросили лише найрідніших. Так, в коментарях свої теплі бажання залишив переможець "Євробачення-2014", австрійський співак та драг-квін Кончіта Вурст.

Привітання в коментарях. Скриншот: Instagram/itsduncanlaurence

Нагадаємо, раніше ми писали, що пуерториканський співак Рікі Мартін розлучається зі своїм чоловіком, сирійсько-шведським художником Джваном Йосефом. Також ми розповідали, що учасника "Холостячки", який вийшов заміж, захейтили за відверті поцілунки.