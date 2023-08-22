Переможець "Євробачення" вийшов заміж: фото з ЛГБТК+ весілля
Переможець пісенного конкурсу "Євробачення-2019" Дункан Лоренс вийшов заміж. Обранцем представника від Нідерландів став автор пісень Джордан Гарфілд, з яким артист зустрічався три роки.
Відповідні фото з’явились в Instagram зірки музичного конкурсу.
Подробиці весілля
Зіркова парочка влаштувала гучне весілля у Швеції. Для урочистостей Дункан та Джордан обрали замок-готель 17-го століття на території мальовничого природного заповідника Герінге-Хаммерста, що в 30 хвилин їзди від Стокгольму.
Молодята обрали чорні смокінги, які прикрасили гіпсофілою. Це найбільш популярна квітуча рослина в колекціях зі зрізаних квітів. Стійкість витончених білих суцвіть як живих, так і сухих, зробила цю рослину універсальним матеріалом у флористиці.
У дописі під публікацією Дункан повідомив, що Гарфілд взяв його прізвище — Мур.
Зіркову парочку привітали чимало зірок "Євробачення", хоча на саму церемонію Дункан та Джордан запросили лише найрідніших. Так, в коментарях свої теплі бажання залишив переможець "Євробачення-2014", австрійський співак та драг-квін Кончіта Вурст.
Нагадаємо, раніше ми писали, що пуерториканський співак Рікі Мартін розлучається зі своїм чоловіком, сирійсько-шведським художником Джваном Йосефом. Також ми розповідали, що учасника "Холостячки", який вийшов заміж, захейтили за відверті поцілунки.