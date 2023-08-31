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Бельгия первой объявила своего представителя на "Евровидение-2024"

31 августа 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бельгия первой объявила своего представителя на "Евровидение-2024"
Песенный конкурс "Евровидение-2024". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Стало известно имя первого участника песенного конкурса "Евровидение-2024", который в следующем маю будет принимать шведский город Мальме. Бельгия объявила артиста, который представит ее на шоу.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

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Актер, певец и шоумен Томас Мустин, выступающий под псевдонимом Mustii, выйдет на сцену в Мальме в следующем году под бельгийским флагом. Композицию, с которой он собирается покорять конкурс, 32-летний артист пока не представил.

Томас в основном является актером и известен множеством ролей в театре, на телевидении и в постановках стриминговой компании Netflix, включая популярный бельгийский сериал La Trêve. В 2019 году он получил престижную премию Magritte как самый перспективный актер за фильм "Королевский обмен".

Гранд-финал 68-го конкурса пройдет на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая. Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине стартовал Нацотбор на "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоренс вышел замуж: фото с ЛГБТК+ свадьбы.

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