Без Аффлека: Дженніфер Лопес вирушила у відпустку
Дженніфер Лопес вирушила на відпочинок до Італії. Зірку помітили на острові Капрі.
Про це пише Daily Mail.
Канікули в Європі
Актриса спочатку ніжилась на сонечку біля басейну у білосніжному бікіні, а згодом вирушила на прогулянку містом та шопінг дорогими бутіками. Компанію на відпочинку Лопес склали її менеджерка та особистий фотограф. Цього разу ніде не було видно чоловіка співачки, актора Бена Аффлека.
У своїх соціальних мережах Лопес похизувалась знімками у купальнику на тлі своїх фірмових коктейлів, які вона рекламує. Фоловери співачки обурилися і порівняли її з Кардаш’ян, а також запитали, коли вона планує випустити новий альбом.
Дженніфер Лопес та її чоловік, актор Бен Аффлек, планують оновити шлюбні обітниці у їхньому розкішному маєтку.
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомилися на зйомках у 2002 році. Невдовзі почали зустрічатися, а в 2003 році збиралися одружитися, але пізніше скасували весілля. Майже через 20 років Бен та Дженніфер вирішили почати все спочатку.
Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, знялась у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.
Нагадаємо, зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість.