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Без Аффлека: Дженніфер Лопес вирушила у відпустку

12 серпня 2023 11:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Без Аффлека: Дженніфер Лопес вирушила у відпустку
Співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дженніфер Лопес вирушила на відпочинок до Італії. Зірку помітили на острові Капрі.

Про це пише Daily Mail.

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Актриса спочатку ніжилась на сонечку біля басейну у білосніжному бікіні, а згодом вирушила на прогулянку містом та шопінг дорогими бутіками. Компанію на відпочинку Лопес склали її менеджерка та особистий фотограф. Цього разу ніде не було видно чоловіка співачки, актора Бена Аффлека.

 

Співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

У своїх соціальних мережах Лопес похизувалась знімками у купальнику на тлі своїх фірмових коктейлів, які вона рекламує. Фоловери співачки обурилися і порівняли її з Кардаш’ян, а також запитали, коли вона планує випустити новий альбом.

Дженніфер Лопес та її чоловік, актор Бен Аффлек, планують оновити шлюбні обітниці у їхньому розкішному маєтку.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомилися на зйомках у 2002 році. Невдовзі почали зустрічатися, а в 2003 році збиралися одружитися, але пізніше скасували весілля. Майже через 20 років Бен та Дженніфер вирішили почати все спочатку.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, знялась у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість.

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