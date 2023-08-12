Без Аффлека: Дженнифер Лопес отправилась в отпуск

Певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

Дженнифер Лопес отправилась на отдых в Италию. Звезду заметили на острове Капри.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса сначала нежилась на солнышке у бассейна в белом бикини, а затем отправилась на прогулку по городу и шопинг по дорогим бутикам. Компанию на отдыхе Лопес составили ее менеджер и личный фотограф. На этот раз нигде не было видно мужа певицы, актера Бена Аффлека.

Певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

Певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

Певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

Певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

Певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

В своих социальных сетях Лопес похвасталась снимками в купальнике на фоне своих фирменных коктейлей, которые она рекламирует. Фоловеры певицы возмутились и сравнили ее с Кардашьян, а также спросили, когда она планирует выпустить новый альбом.

Дженнифер Лопес и ее муж, актер Бен Аффлек, планируют обновить брачные обеты в их роскошном поместье.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемках в 2002 году. Вскоре начали встречаться, а в 2003 году собирались жениться, но позже отменили свадьбу. Спустя почти 20 лет Бен и Дженнифер решили начать все сначала.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, снялась в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, звездные супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели новую недвижимость.