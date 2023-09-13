Без білизни та комплексів: найсміливіші образи гостей премії MTV Video Music Award 2023

Співачка Карді Бі. Фото: Reuters

У Нью-Джерсі відбулася урочиста церемонія вручення MTV Video Music Awards 2023. На червоній доріжці зібралися найзірковіші представниці музичної індустрії, які не упустили можливості "засвітити" пікантне вбрання.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка Селена Гомес перед фотографами позувала в асиметричному максі від Oscar de la Renta. А її подруга, співачка Тейлор Свіфт приміряла сукню Versace. Вбрання доповнила короткими ланцюжками і стильною зачіскою. А ефектний розріз до стегна підкреслював її струнку фігуру.

Емілі Ратаковські обрала пікантну сукню Lanvin, в свою чергу Нікі Мінаж вдягнулась у брайдлкор, у відверту сукню нареченої.

Співачка Yung Miami. Фото: Reuters

Співачка Tinashe. Фото: Reuters

Співачка Ashanti. Фото: Reuters

Співачка Ніккі Мінаж. Фото: Reuters

Співачка Неллі Фуртадо. Фото: Reuters

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

Співачка Doechii. Фото: Reuters

Співачка Bebe Rexha. Фото: Reuters

Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Співачка Doja Cat. Фото: Reuters

Співачка Шакіра. Фото: Reuters

Шакіра сяяла у золотій сукні та здобула окрему премію "Визнання покоління".

Повний перелік тріумфаторів:

Відео року — Anti-Hero (Тейлор Свіфт)

Пісня року — Anti-Hero (Тейлор Свіфт)

Найкращий новий артист — Ice Spice

Найкращий виступ року — Sugar Rush Ride (Tomorrow X Together)

Найкраща спільна робота — TQG (Шакіра і Кароль Джі)

Найкраще поп-відео — Anti-Hero (Тейлор Свіфт)

Найкраще k-pop відео — S-Class (Stray Kids)

Найкраще хіп-хоп відео — Super Freaky Girl (Нікі Мінаж)

Найкраще R&B відео — Shirt (SZA)

Найкраще відео з соціальним посланням (Video for Good) — Breakfast (Дав Кемерон)

Нагадаємо, багатодітна матуся Блейк Лайвлі в образі королеви диско приголомшила стрункою фігурою.

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