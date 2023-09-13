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Без білизни та комплексів: найсміливіші образи гостей премії MTV Video Music Award 2023

13 вересня 2023 08:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Без білизни та комплексів: найсміливіші образи гостей премії MTV Video Music Award 2023
Співачка Карді Бі. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У Нью-Джерсі відбулася урочиста церемонія вручення MTV Video Music Awards 2023. На червоній доріжці зібралися найзірковіші представниці музичної індустрії, які не упустили можливості "засвітити" пікантне вбрання.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка Селена Гомес перед фотографами позувала в асиметричному максі від Oscar de la Renta. А її подруга, співачка Тейлор Свіфт приміряла сукню Versace. Вбрання доповнила короткими ланцюжками і стильною зачіскою. А ефектний розріз до стегна підкреслював її струнку фігуру.

Емілі Ратаковські обрала пікантну сукню Lanvin, в свою чергу Нікі Мінаж вдягнулась у брайдлкор, у відверту сукню нареченої.

 

Yung Miami. Фото: Reuters
Співачка Yung Miami. Фото: Reuters

 

Tinashe. Фото: Reuters
Співачка Tinashe. Фото: Reuters

 

Ashanti. Фото: Reuters
Співачка Ashanti. Фото: Reuters

 

Ніккі Мінаж. Фото: Reuters
Співачка Ніккі Мінаж. Фото: Reuters

 

Неллі Фуртадо. Фото: Reuters
Співачка Неллі Фуртадо. Фото: Reuters

 

Емілі Ратаковські. Фото: Reuters
Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

 

Doechii. Фото: Reuters
Співачка Doechii. Фото: Reuters

 

Bebe Rexha. Фото: Reuters
Співачка Bebe Rexha. Фото: Reuters

 

Селена Гомес. Фото: Reuters
 Співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

 

Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

 

Doja Cat. Фото: Reuters
Співачка Doja Cat. Фото: Reuters

 

Шакіра. Фото: Reuters
Співачка Шакіра. Фото: Reuters

Шакіра сяяла у золотій сукні та здобула окрему премію "Визнання покоління".

Повний перелік тріумфаторів:

  • Відео року — Anti-Hero (Тейлор Свіфт)
  • Пісня року — Anti-Hero (Тейлор Свіфт)
  • Найкращий новий артист — Ice Spice
  • Найкращий виступ року — Sugar Rush Ride (Tomorrow X Together)
  • Найкраща спільна робота — TQG (Шакіра і Кароль Джі)
  • Найкраще поп-відео — Anti-Hero (Тейлор Свіфт)
  • Найкраще k-pop відео — S-Class (Stray Kids)
  • Найкраще хіп-хоп відео — Super Freaky Girl (Нікі Мінаж)
  • Найкраще R&B відео — Shirt (SZA)
  • Найкраще відео з соціальним посланням (Video for Good) — Breakfast (Дав Кемерон)

Нагадаємо, багатодітна матуся Блейк Лайвлі в образі королеви диско приголомшила стрункою фігурою.

Раніше розкішна Геллі Беррі вразила ефектною появою на модному заході.

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