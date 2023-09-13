Без білизни та комплексів: найсміливіші образи гостей премії MTV Video Music Award 2023
У Нью-Джерсі відбулася урочиста церемонія вручення MTV Video Music Awards 2023. На червоній доріжці зібралися найзірковіші представниці музичної індустрії, які не упустили можливості "засвітити" пікантне вбрання.
Про це пише Daily Mail.
Блиск та епатаж
Співачка Селена Гомес перед фотографами позувала в асиметричному максі від Oscar de la Renta. А її подруга, співачка Тейлор Свіфт приміряла сукню Versace. Вбрання доповнила короткими ланцюжками і стильною зачіскою. А ефектний розріз до стегна підкреслював її струнку фігуру.
Емілі Ратаковські обрала пікантну сукню Lanvin, в свою чергу Нікі Мінаж вдягнулась у брайдлкор, у відверту сукню нареченої.
Шакіра сяяла у золотій сукні та здобула окрему премію "Визнання покоління".
Повний перелік тріумфаторів:
- Відео року — Anti-Hero (Тейлор Свіфт)
- Пісня року — Anti-Hero (Тейлор Свіфт)
- Найкращий новий артист — Ice Spice
- Найкращий виступ року — Sugar Rush Ride (Tomorrow X Together)
- Найкраща спільна робота — TQG (Шакіра і Кароль Джі)
- Найкраще поп-відео — Anti-Hero (Тейлор Свіфт)
- Найкраще k-pop відео — S-Class (Stray Kids)
- Найкраще хіп-хоп відео — Super Freaky Girl (Нікі Мінаж)
- Найкраще R&B відео — Shirt (SZA)
- Найкраще відео з соціальним посланням (Video for Good) — Breakfast (Дав Кемерон)
Нагадаємо, багатодітна матуся Блейк Лайвлі в образі королеви диско приголомшила стрункою фігурою.
Раніше розкішна Геллі Беррі вразила ефектною появою на модному заході.