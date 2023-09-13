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Без белья и комплексов: самые смелые образы гостей премии MTV Video Music Award 2023

13 сентября 2023 08:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Без белья и комплексов: самые смелые образы гостей премии MTV Video Music Award 2023
Певица Карди Би. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Нью-Джерси состоялась торжественная церемония вручения MTV Video Music Awards 2023. На красной дорожке собрались звездные представительницы музыкальной индустрии, которые не упустили возможности "засветить" пикантный наряд.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица Селена Гомес перед фотографами позировала в ассиметричном макси от Oscar de la Renta. А ее подруга, певица Тейлор Свифт, примерила платье Versace. Наряд дополнила короткими цепочками и стильной прической. А эффектный разрез до бедра подчеркивал ее стройную фигуру.

Эмили Ратаковски выбрала пикантное платье Lanvin, в свою очередь Ники Минаж оделась в брайдлкор, в откровенное платье невесты.

 

Yung Miami. Фото: Reuters
Певица Yung Miami. Фото: Reuters

 

Tinashe. Фото: Reuters
Певица Tinashe. Фото: Reuters

 

Ashanti. Фото: Reuters
Певица Ashanti. Фото: Reuters

 

Никки Минаж. Фото: Reuters
Певица Никки Минаж. Фото: Reuters

 

Нелли Фуртадо. Фото: Reuters
Певица Нелли Фуртадо. Фото: Reuters

 

Эмили Ратаковские. Фото: Reuters
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

 

Doechii. Фото: Reuters
Певица Doechii. Фото: Reuters

 

Bebe Rexha. Фото: Reuters
Певица Bebe Rexha. Фото: Reuters

 

Селена Гомес. Фото: Reuters
Певица Селена Гомес. Фото: Reuters

 

Тейлор Свифт. Фото: Reuters
Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

 

Doja Cat. Фото: Reuters
Певица Doja Cat. Фото: Reuters

 

Шакира. Фото: Reuters
Певица Шакира. Фото: Reuters

Шакира сияла в золотом платье и получила отдельную премию "Признание поколения".

Полный список триумфаторов:

  • Видео года — Anti-Hero (Тейлор Свифт)
  • Песня года — Anti-Hero (Тейлор Свифт)
  • Лучший новый артист — Ice Spice
  • Лучшее выступление года — Sugar Rush Ride (Tomorrow X Together)
  • Лучшая совместная работа — TQG (Шакира и Кароль Джи)
  • Лучшее поп-видео — Anti-Hero (Тейлор Свифт)
  • Лучшее k-pop видео — S-Class (Stray Kids)
  • Лучшее хип-хоп видео — Super Freaky Girl (Ники Минаж)
  • Лучшее R&B видео — Shirt (SZA)
  • Лучшее видео с социальным посланием (Video for Good) — Breakfast (Дал Кэмерон)

Напомним, многодетная мама Блэйк Лайвли в образе королевы диско ошеломила стройной фигурой.

Ранее роскошная Хэлли Берри поразила эффектным появлением на модном мероприятии.

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