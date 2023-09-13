Без белья и комплексов: самые смелые образы гостей премии MTV Video Music Award 2023

Певица Карди Би. Фото: Reuters

В Нью-Джерси состоялась торжественная церемония вручения MTV Video Music Awards 2023. На красной дорожке собрались звездные представительницы музыкальной индустрии, которые не упустили возможности "засветить" пикантный наряд.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица Селена Гомес перед фотографами позировала в ассиметричном макси от Oscar de la Renta. А ее подруга, певица Тейлор Свифт, примерила платье Versace. Наряд дополнила короткими цепочками и стильной прической. А эффектный разрез до бедра подчеркивал ее стройную фигуру.

Эмили Ратаковски выбрала пикантное платье Lanvin, в свою очередь Ники Минаж оделась в брайдлкор, в откровенное платье невесты.

Певица Yung Miami. Фото: Reuters

Певица Tinashe. Фото: Reuters

Певица Ashanti. Фото: Reuters

Певица Никки Минаж. Фото: Reuters

Певица Нелли Фуртадо. Фото: Reuters

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Reuters

Певица Doechii. Фото: Reuters

Певица Bebe Rexha. Фото: Reuters

Певица Селена Гомес. Фото: Reuters

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Певица Doja Cat. Фото: Reuters

Певица Шакира. Фото: Reuters

Шакира сияла в золотом платье и получила отдельную премию "Признание поколения".

Полный список триумфаторов:

Видео года — Anti-Hero (Тейлор Свифт)

Песня года — Anti-Hero (Тейлор Свифт)

Лучший новый артист — Ice Spice

Лучшее выступление года — Sugar Rush Ride (Tomorrow X Together)

Лучшая совместная работа — TQG (Шакира и Кароль Джи)

Лучшее поп-видео — Anti-Hero (Тейлор Свифт)

Лучшее k-pop видео — S-Class (Stray Kids)

Лучшее хип-хоп видео — Super Freaky Girl (Ники Минаж)

Лучшее R&B видео — Shirt (SZA)

Лучшее видео с социальным посланием (Video for Good) — Breakfast (Дал Кэмерон)

Напомним, многодетная мама Блэйк Лайвли в образе королевы диско ошеломила стройной фигурой.

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