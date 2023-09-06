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Без фокусників та аніматорів: Камалія привітала доньок-принцес з ювілеєм

6 вересня 2023 12:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Без фокусників та аніматорів: Камалія привітала доньок-принцес з ювілеєм
Співачка Камалія з родиною. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Камалія привітала доньок Арабеллу та Мірабеллу з днем народження. Зірка розповіла, якого подарунку бажали більш за все її доньки.

Про це артистка повідомила у своєму Instagram.

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Свято в родині Камалії

Співачка Камалія розповіла, що планувала для доньок велике свято, але війна внесла свої корективи.

"Сьогодні наші принцеси відзначають перший ювілей — десятиріччя нестримної радості, яку вони принесли в наше життя! Як же ми мріяли подарувати їм справжнє свято з друзями, однокласниками, великим святковим тортом, фокусами, аніматорами…Та війна вносить свої нещадні корективи…Вона розлучила нас, штовхаючи дівчаток у небажане вигнання з рідної країни", — розповіла Камалія.

За словами співачки, її доньки мріють жити в Україні. Сама артиска залишаєтьсь вдома, розуміючи, як і дуже багато українців, що має бути тут, щоб робити все задля перемоги. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

"Захур був змушений бути разом з донечками, покинувши свій бізнес, але все заради дітей. З початком їхнього навчання в Лондоні з’явилося скромне прохання — єдиний подарунок, якого вони щиро бажали, це відзначити своє 10-річчя в Києві. Ми всім серцем прийняли їхнє бажання, усвідомлюючи, що серед буремності, хаосу просте та інтимне святкування в колі найдорожчих друзів і родини має незмірну цінність. І зараз лише так!", — говорить артистка.

Камалія вірить, що зовсім скоро війна закінчиться і Україна здобуде перемогу. Цілі родини знову зможуть обійнятися та відгуляти сімейні свята, буде лунати сміх, пісні і маленькі українці знову стануть щасливими.

"Мріємо, щоб наші донечки виросли справжніми патріотками України! Любі наші дівчатка, міцного вам здоровʼя, щастя! Будь ласка, знайдіть кожна свою мету і ніколи не зраджуйте їй", — побажала артистка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

На початку літа Камалія показала у соціальних мережах, що привезла до Києва своїх двох доньок, яких виховує у шлюбі з бізнесменом Мохаммадом Захуром. Дівчата навчаються у Англії.

Раніше Камалія показала фото скромного святкування дня народження чоловіка-мільярдера.

Нагадаємо, Камалія показала святкування дня народження чоловіка у сімейному колі.

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