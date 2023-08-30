Камалія розповіла італійському телебаченню про свій дует з легендарним Тото Кутуньо

Співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Нещодавно пішов з життя італійський співак Тото Кутуньо. Співачка Камалія пригадала в інтерв'ю італійському телебаченню їхній з ним дует.

Відео, на якому ділиться подробицями зустрічі з Кутуньо, артистка поділилася у своєму Instagram.

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Незабутня зустріч

Співачка Камалія розповіла, як у 2007 році заспівала разом з Тото Кутуньо. В ролику на італійському телебаченні Камалія з’явилася у жовтій сукні-вишиванці та англійською пригадала свою зустріч з музикантом.

"Я мала неймовірну честь заспівати разом з ним його прекрасну пісню "Soli". У 2017 році я була на його київському концерті. Зустрівши Маестро за лаштунками, була дуже здивована, що він мене запам’ятав. Його несподівана смерть дуже засмутила мене. Музичний світ справді втратив незамінний талант. Я вічно шануватиму пам’ять Тото Кутуньо, а його пісні завжди будуть займати особливе місце в моєму серці", — говорить співачка.

Артистка також представила свою пісню Time out, яку свого часу пропонувала творцям стрічки "Барбі" як саундтрек.

Раніше Камалія показала фото скромного святкування дня народження чоловіка-мільярдера.

Нагадаємо, Камалія показала святкування дня народження чоловіка у сімейному колі.