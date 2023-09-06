Без фокусников и аниматоров: Камалия поздравила дочерей-принцесс с юбилеем

Певица Камалия с семьей. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия поздравила дочерей Арабеллу и Мирабеллу с днем рождения. Звезда рассказала, какого подарка желали больше всего дочери.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

Читайте также:

Праздник в семье Камалии

Певица Камалия рассказала, что планировала для дочерей большой праздник, но война внесла свои коррективы.

"Сегодня наши принцессы отмечают первый юбилей — десятилетие безудержной радости, которую они принесли в нашу жизнь! Как же мы мечтали подарить им настоящий праздник с друзьями, одноклассниками, большим праздничным тортом, фокусами, аниматорами...Но война вносит свои беспощадные коррективы..., толкая девочек в нежелаемое изгнание из родной страны", — рассказала Камалия.

По словам певицы, ее дочери мечтают жить в Украине. Сама артиска остается дома, понимая, как и очень много украинцев, что должно быть здесь, чтобы делать все ради победы.

"Захур был вынужден быть вместе с дочерьми, покинув свой бизнес, но все ради детей. С началом их обучения в Лондоне появилась скромная просьба — единственный подарок, которого они искренне желали, это отметить свое 10-летие в Киеве. Мы всем сердцем приняли их желание, осознавая, что среди бури, хаоса простое и интимное празднование в кругу самых дорогих друзей и семьи имеет неизмеримую ценность. И сейчас только так!", — говорит артистка.

Камалия верит, что совсем скоро война закончится и Украина одержит победу. Целые семьи снова смогут обняться и отгулять семейные праздники, будет звучать смех, песни и маленькие украинцы снова станут счастливыми.

"Мечтаем, чтобы наши дочери выросли настоящими патриотками Украины! Дорогие наши девочки, крепкого вам здоровья, счастья! Пожалуйста, найдите каждая свою цель и никогда не изменяйте ей", — пожелала артистка.

В начале лета Камалия показала в социальных сетях, что привезла в Киев своих двух дочерей, воспитываемых в браке с бизнесменом Мохаммадом Захуром. Девочки учатся в Англии.

Ранее Камалия показала фото скромного празднования дня рождения мужа-миллиардера.

Напомним, Камалия показала празднование дня рождения супруга в семейном кругу.