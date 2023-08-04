Камалія показала фото скромного святкування дня народження чоловіка-мільярдера
Співачка Камалія продовжує ділитися подробицями сімейного свята. Артистка показала, як доньки вітали їхнього тата з 68-м днем народження.
Світлини Камалія опублікувала у своїх соціальних мережах.
Щаслива родина
Камалія на фото з дня народження чоловіка Мохаммада Захура, позує разом з їхніми доньками. На світлинах дівчатка обіймають батька, а Камалія тримає букет.
"Ще кілька фото з дня народження Захура", — прокоментувала знімки співачка, яка раніше поділилася відео з вечірки.
Під час святкування родина співала пісню Захуру не тільки англійською, а й українською. Не зважаючи на статус мільярдера, гуляння пройшло у тісному колі рідних в ресторані.
Артистка та бізнесмен уже разом 20 років і виховують 9-річних доньок Арабеллу та Мірабеллу. Дівчата навчаються у Лондоні.
Нещодавно Камалія заявила, що розлучається з бізнесменом. Але, вочевидь, пара зберегла шлюб, адже часто з'являється на спільних фото та світських подіях разом.
Раніше співачка Камалія відзначила із чоловіком романтичну річницю у басейні.
Нагадаємо, Камалія показала святкування дня народження чоловіка у сімейному колі.