Камалія показала святкування дня народження чоловіка у сімейному колі

Співачка Камалія з чоловіком. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Співачка Камалія відсвяткувала день народження чоловіка, мільярдера Мохаммада Захура. Артистка показала цей пам'ятний день у родинному колі.

Відео привітання Камалія опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Камалія на відео з дня народження чоловіка співає пісню йому разом з їхніми двома доньками та мамою. Привітання прозвучало не тільки англійською, а й українською. Камалія навіть хотіла тицьнути коханого обличчям у торт. На відео Захур розрізає десерт разом із доньками у модному ресторані.

"Дорогий наш тато, як же гарно ми відсвяткували твій день народження", — прокоментувала Камалія відео.

Артистка та бізнесмен вже разом 20 років і мають 9-річних доньок Арабеллу та Мірабеллу, які навчаються у Лондоні.

Нещодавно співачка заявила, що розлучається з бізнесменом. Але пара продовжує з'являтися на публіці разом, а нещодавно навіть знялась у спільному кліпі.

Раніше співачка Камалія відзначила із чоловіком романтичну річницю у басейні.

Нагадаємо, Камалія влаштувала з дорослими доньками дівич-вечір.