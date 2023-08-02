Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Камалія показала святкування дня народження чоловіка у сімейному колі arrow

Камалія показала святкування дня народження чоловіка у сімейному колі

2 серпня 2023 16:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Камалія показала святкування дня народження чоловіка у сімейному колі
Співачка Камалія з чоловіком. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Камалія відсвяткувала день народження чоловіка, мільярдера Мохаммада Захура. Артистка показала цей пам'ятний день у родинному колі.

Відео привітання Камалія опублікувала у своїх соціальних мережах.

Читайте також:

Скромне свято

Камалія на відео з дня народження чоловіка співає пісню йому разом з їхніми двома доньками та мамою. Привітання прозвучало не тільки англійською, а й українською. Камалія навіть хотіла тицьнути коханого обличчям у торт. На відео Захур розрізає десерт разом із доньками у модному ресторані.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

"Дорогий наш тато, як же гарно ми відсвяткували твій день народження", — прокоментувала Камалія відео.

Артистка та бізнесмен вже разом 20 років і мають 9-річних доньок Арабеллу та Мірабеллу, які навчаються у Лондоні.

Нещодавно співачка заявила, що розлучається з бізнесменом. Але пара продовжує з'являтися на публіці разом, а нещодавно навіть знялась у спільному кліпі.

Раніше співачка Камалія відзначила із чоловіком романтичну річницю у басейні.

Нагадаємо, Камалія влаштувала з дорослими доньками дівич-вечір.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз