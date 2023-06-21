Гаррі Поттер Герміона приміярла сукню не підвладну гравітації

Акторка Емма Вотсон. Фото: instagram.com/emmawatson/

Емма Вотсон знялась з братом у промокампанії бренду джину. Для фотосесії Емма приміряла кілька оригінальних образів, серед яких сукня, оптична ілюзія, від Loewe.

Фото акторка запостила у своєму Instagram.

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Герміона переплутала закляття

Прихильники Емми Вотсон, яка зіграла ГЕрміону у фільмі про "Гаррі Поттера", були вражені цікавим вибором вбранні і одразу почали тролити акторку. Дехто з фанатів сказав, що можливо Герміона неправильно сказала магічне закляття і тепер із сукнею щось не так.

Емма Вотсон кілька тижнів тому розійшлася з сином мільярдера Брендоном Гріном. З хлопцем зірка зутрічалвся 18 місяців. Брендон був відомий своєї любов'ю до вечерок та романам з моделями. Тепер у актори новий бойфренд, бізнесмен Брендом Волес.

Раніше Дженніфер Лопез влаштувала яскраву фотосесію для реклами власного алкогольного бренду. На знімках артистка позує у жовтому монокіні та яскравій хусточці.

Лопез розкритикували за те, що вона розпочала алкогольний бізнес, хоча сама наголошує, що не вживає алкоголь. Факт старту бізнесу пов'язаного з алкоголем викликав неоднозначні думки серед прихильників зірки ще й через те, що її чоловік, актор Бен Аффлек у минулому мав залежність від алкоголю. Раніше Лопез розповіла, що алкоголь руйнує її шкіру і відмова від нього є секретом її молодого вигляду.

Нещодавно акторку Емму Вотсон помітили у Венеції на побаченні з невідомим чоловіком. Парочка скористалась послугами водного таксі й разом повечеряли в ресторані.