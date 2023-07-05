Без Рэдклиффа, но с Томом Фелтоном: в сети обсуждают съемки сериала о "Гарри Поттере"
Скоро планируется запуск съемок сериала по мотивам истории о Гарри Поттере. В сети стали известны подробности съемки будущей ленты.
Об этом пишет "Дивосмотр".
Без рыжеволосого Рона и со звездой "Винни-Пуха"
В TikTok появились предположения о том, кто может сыграть роли в сериале "Гарри Поттер". Выход проекта запланирован на 2025 или 2026 год. Авторы не разглашают информацию о съемочном процессе, деталях сюжета и актерском составе. Но в сети уже есть версии.
Роль Гарри Поттера может исполнить актер Тоби Вулф. В оригинальном фильме волшебника сыграл актер Дэниел Рэдклифф. Ранее знаменитость рассказала, что не планирует возвращаться к съемкам в этой истории.
На смену актеру Руперту Грину в современной ленте роль Рона Уизли исполнит звезда фильма "Питер Пен и Уэнди" Джошуа Пикеринг. Основным нюансом является цвет волос вероятного героя. В оригинальной истории семья Уизли отличалась ярко-рыжими волосами.
Роль лучшей подруги Гарри Поттера – Гермионы Грейнджер может исполнить актриса Бронте Кармайкл, звезда "Винни-Пуха".
Профессора Хогвартса "Полукровный Принц" может сыграть актер Адам Драйвер. В оригинальном фильме эту роль исполнил знаменитый актер Алан Рикман.
По слухам белокурого слугу Лорда-Волдеморта может сыграть актер Том Фелтон. В оригинальной киноистории он профессионально исполнил роль Драко Малфоя, а в новом сериале может превратиться в своего отца — Люциуса Малфоя.
Напомним, звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон снялась с братом в промокампании бренда джина.
Ранее Эмма Уотсон поразила роскошной физической формой. Актриса снялась в промокампании модного бренда.