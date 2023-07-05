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Без Рэдклиффа, но с Томом Фелтоном: в сети обсуждают съемки сериала о "Гарри Поттере"

5 июля 2023 11:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Без Рэдклиффа, но с Томом Фелтоном: в сети обсуждают съемки сериала о "Гарри Поттере"
Вместо актер Руперта Грина в современной ленте появится Джошуа Пикеринг. Фото: incorrectharrypotter/TikTok
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Скоро планируется запуск съемок сериала по мотивам истории о Гарри Поттере. В сети стали известны подробности съемки будущей ленты.

Об этом пишет "Дивосмотр".

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Без рыжеволосого Рона и со звездой "Винни-Пуха"

В TikTok появились предположения о том, кто может сыграть роли в сериале "Гарри Поттер". Выход проекта запланирован на 2025 или 2026 год. Авторы не разглашают информацию о съемочном процессе, деталях сюжета и актерском составе. Но в сети уже есть версии.

 

Дэниел Рэдклифф не планирует снова сниматься в "Гарри Поттере". Фото: incorrectharrypotter/TikTok

Роль Гарри Поттера может исполнить актер Тоби Вулф. В оригинальном фильме волшебника сыграл актер Дэниел Рэдклифф. Ранее знаменитость рассказала, что не планирует возвращаться к съемкам в этой истории.

У Руперта Грина новая замена. Фото: incorrectharrypotter/TikTok

На смену актеру Руперту Грину в современной ленте роль Рона Уизли исполнит звезда фильма "Питер Пен и Уэнди" Джошуа Пикеринг. Основным нюансом является цвет волос вероятного героя. В оригинальной истории семья Уизли отличалась ярко-рыжими волосами.

Гермиону сыграет звезда "Винни-Пуха". Фото: incorrectharrypotter/TikTok

Роль лучшей подруги Гарри Поттера – Гермионы Грейнджер может исполнить актриса Бронте Кармайкл, звезда "Винни-Пуха".

"Полукровного Принца" сыграет Адам Драйвер. Фото: incorrectharrypotter/TikTok

Профессора Хогвартса "Полукровный Принц" может сыграть актер Адам Драйвер. В оригинальном фильме эту роль исполнил знаменитый актер Алан Рикман.

Слугу Лорда-Волдеморта сыграет Том Фэлтон. Фото: incorrectharrypotter/TikTok

По слухам белокурого слугу Лорда-Волдеморта может сыграть актер Том Фелтон. В оригинальной киноистории он профессионально исполнил роль Драко Малфоя, а в новом сериале может превратиться в своего отца — Люциуса Малфоя.

Напомним, звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон снялась с братом в промокампании бренда джина.

Ранее Эмма Уотсон поразила роскошной физической формой. Актриса снялась в промокампании модного бренда.

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