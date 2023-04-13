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Стало відомо, хто з українських зірок виступить у фан-зоні "Євробачення-2023": розклад подій

13 квітня 2023 09:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стало відомо, хто з українських зірок виступить у фан-зоні "Євробачення-2023": розклад подій
Місце проведення 67-го конкурсу "Євробачення" в Ліверпулі (Англія). Фото: liverpoolworld.uk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

За чотири дні до першого пів фіналу конкурсу "Євробачення-2023", 5 травня, в англійському Ліверпулі відкриється фан-зона — Eurovision Village (Містечко Євробачення). Гостей конкурсу та жителів міста розважатимуть чимало артистів з усього світу. Серед них будуть і українські зірки. 

Про це повідомляє співорганізатор конкурсу "Суспільне". 

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Переможці "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra стануть хедлайнерами відкриття фан-зони та виступлять на одній сцені разом із зірками зі світу попмузики, госпелу та опери. Містечко для єврофанів розташується на Pier Head у Ліверпулі. Своїм виступом український гурт відкриє дев’ятиденну культурну програму, яка триватиме до 13 травня.

"Ми ніколи раніше не були в Ліверпулі, і знаєте, виступати там, де починали самі The Beatles, — буде дуже надихаюче. Ми віримо, що організатори цьогорічного "Євробачення" зможуть якнайкраще передати українську атмосферу в оформленні шоу в Ліверпулі", — поділився Олег Псюк, лідер Kalush Orchestra. 

Локація Eurovision Village в Ліверпулі. Фото: Eurovision.tv

В той же день програму продовжить перфоманс Welcome to Eurotopia ("Ласкаво просимо до Євротопії"), який являє собою надзвичайну музичну одіссею, створену в співпраці між групою ліверпульських та українських музикантів, серед яких: Наталі Маккул, Stealing Sheep, Helleroid, Krapka;KOMA та Ірина Муха.

Містечко Євробачення поєднає живі виступи, перфоманси та діджей-сети разом з концертами спеціальних запрошених гостей. Окрема зона фестивалю, Discover Ukraine (Відкрийте Україну), буде присвячена святкуванню творчості українських митців.

6 травня, Містечко Євробачення покаже пряму трансляцію коронації нового короля Великої Британії Чарльза III у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, після чого на сцену вийдуть учасники "Євробачення". 

8 травня на сцені Містечка Євробачення в Ліверпулі виступлять українські зірки, зокрема: гурти "Антитіла" та Go_A, а також alyona alyona та Jerry Heil. 

11 травня перед показом другого пів фіналу, переможниця "Євробачення-2016" Джамала у супроводі філармонійного оркестру BBC презентує новий альбом QIRIM, написаний на основі кримськотатарських народних пісень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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13 травня на сцені Містечка Євробачення відбудеться головна подія — грандіозний фінальний концерт зі спеціально запрошеними гостями, який переросте в найбільший спільний перегляд гранд-фіналу "Євробачення-2023" в Ліверпулі.

"Протягом дев'яти днів ми проведемо справжнє свято музики та єдності, з відомими іменами, міжнародними артистами та молодими талантами, які піднімуться на сцену з виступами — і все це на тлі приголомшливої набережної міста. Україна, звісно, є наскрізною ниткою, тому крім виступів на сцені, для нас справді важливо присвятити Україні спеціальні зони, які будуть зосереджені на всіх аспектах української культури", — підсумувала директорка департаменту культури Ліверпуля Клер Макколган.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Kalush Orchestra презентували нову учасницю та першу англомовну пісню. Також ми розповідали, що Україна з'явиться у візитках країн-учасників "Євробачення-2023" під музику композитора Дмитра Шурова (Pianoбой).

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