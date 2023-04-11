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У Ліверпулі стартувала благодійна ініціатива, яка завершиться в день фіналу "Євробачення-2023"

11 квітня 2023 15:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У Ліверпулі стартувала благодійна ініціатива, яка завершиться в день фіналу "Євробачення-2023"
Логотип та слоган пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Фото: Bdaily
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В англійському Ліверпулі офіційно стартував глобальний рух #HelpUkraineSong, який має за мету об’єднати світ у завершальний день конкурсу "Євробачення-2023" на знак солідарності з Україною під час збору грошей для дітей, які постраждали через війну. 

Про це повідомляє Мінкульт. 

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За задумом організаторів, #HelpUkraineSong буде найбільшим у світі фізичним і цифровим флешмобом. Він пройде по всій Великій Британії під час підготовки до "Євробачення-2023" та у  завершальний день конкурсу. Небайдужі люди збиратимуться разом, щоб виконати пісню гурту The Beatles With A Little Help From My Friends. Це відбудеться 13 травня о 12:00 за лондонським часом або о 14:00 за київським часом.

Кожен охочий зможе взяти участь у масштабних подіях, що відбуватимуться по всій країні, або ж заспівати невеликою компанією, чи навіть сидячи на власному дивані. Напередодні та в день фіналу конкурсу людям пропонується завантажити свою версію пісні в будь-які соцмережі з хештегом #HelpUkraineSong. Можна не тільки співати, танцювати, але й робити пантоміми під неї.

Учасники благодійної ініціативи. Фото: Мінкульт

"Підтримка нашої культури має екзистенційне та фундаментальне значення для всіх людей в Україні. Ми вітаємо та підтримуємо беззастережно потужні творчі ініціативи, такі як #HelpUkraineSong, які об’єднують людей через солідарність з нашою відважною країною, яка бореться за цінності свободи у неспровокованій війні, і демонструють сильну міжнародну підтримку, яка є такою важливою для нашого спільного успіху", — зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. 

Акція солідарності проходить за ініціативою креативної компанії Aurora за підтримки Національних музеїв Ліверпуля, War Child, Міністерства культури та інформаційної політики України та Hoshva PR & DGTL.

Нагадаємо, раніше ми писали, у скільки гривень обійдеться для українців поїздка на конкурс "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що монумент гурту The Beatles в англійському Ліверпулі одягнули у вишиванки заради важливої зйомки.

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