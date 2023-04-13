Без Сердючки и Джамалы: кто из украинских звезд выступит в полуфиналах "Евровидения-2023"

Главная локация песенного конкурса "Евровидение-2023", Ливерпуль (Великобритания). Фото: engageliverpool.com

Меньше месяца остается до первого полуфинала конкурса "Евровидение-2023", который пройдет в английском Ливерпуле. В этом году благодаря победе группы Kalush Orchestra в Италии в 2022-м организацией занимается и Великобритания, и Украина.

Один из соорганизаторов конкурса "Суспільне" сообщил, кто из украинских знаменитостей выступит в полуфиналах конкурса.

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Его откроет ведущая шоу от Украины — фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина с фрагментом песни "Маяк". Выступление символизирует "соединение музыкой" двух стран.

В перерыве между выступлениями конкурсантов на сцену выйдет всемирно известная певица Рита Ора — рекордсменка среди британских звезд по количеству синглов, попавших в первую десятку официальных музыкальных чартов. Она исполнит попурри из своих самых известных хитов и представит новую песню перед 160-миллионной аудиторией "Евровидения" со всего мира.

Представительница Украины на "Евровидении-2010" Alyosha расскажет историю своего настоящего, личного путешествия через исполнение песни Ordinary World культовой британской попрок-группы Duran Duran, в новой аранжировке.

"Для меня конкурс Евровидения — это площадка о музыке, которая наполнена гаммой социально-культурных настроений. Кто-то поет о любви, кто-то о мире, кто-то о толерантности... Конкурс продуцирует добро. А музыка является языком, объединяющим разные народы мира говорить о важном", — поделилась Alyosha.

Своим выступлением Alyosha вместе с ливерпульской певицей Rebecca Ferguson расскажут историю надежды, мужества и поддержки народа Украины со всего мира. Перфоманс называется "Добро пожаловать к нам домой".

Второй полуфинал "Евровидения-2023", 11 мая

Зрителям покажут два выступления приглашенных артистов в интервал-актах конкурса. Перформанс "Музыка объединяет поколение" расскажет о связи между разными поколениями украинцев и культовым музыкальным наследием нашей страны. Представительница Украины на "Евровидении-2014" Мария Яремчук начнет выступление с попурри самых известных украинских музыкальных произведений в современной аранжировке.

Перформанс завершит совместное выступление Марии вместе с рэпером OTOY и 14-летней представительницей Украины на "Детском Евровидении-2022" в Ереване Златой Дзюнькой.

Вместе с креативной командой BBC над разработкой идеи номеров и концепции постановки выступлений украинских артистов в интервал-актах шоу работает команда "суспільне Мовлення", в том числе режиссер и креативный директор "Евровидения-2023" от Украины Герман Ненов.

"Во всех трех шоу — в полуфиналах и финале "Евровидения" — мы заявили максимальное количество украинских артистов, которое только можно показать в рамках таких шоу. Тематики наших номеров, и те акценты, которые мы расставляем — это большие пласты не только музыкального, но и социального характера. Я очень благодарен команде BBC за все то, что мы сделали вместе. Скажу честно: наверное это самое комфортное сотрудничество в моей карьере. Такого понимания и уважения идей каждого члена команды я еще не встречал", — подытожил Герман Ненов.

Относительно основных звезд от Украины на конкурсе, а именно Русланы Лыжичко, Джамалы, Верки Сердючки и Kalush Orchestra, скорее всего, они будут участвовать в финале. Пока официальных заявлений не было.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, кто из украинских звезд выступит в фан-зоне "Евровидения-2023" : расписание событий. Также мы рассказывали, что в Ливерпуле стартовала благотворительная инициатива, которая завершится в день финала "Евровидения-2023".